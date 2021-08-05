Скачать
Четверг, 05.08.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
Верны традициям КГБ: Эскадроны смерти Лукашенко орудуют за пределами Беларуси?
Верны традициям КГБ: Эскадроны смерти Лукашенко орудуют за пределами Беларуси?
Известно, как могут наказать АТО-шника, захватившего с гранатой заложников в Кабмине
Известно, как могут наказать АТО-шника, захватившего с гранатой заложников в Кабмине
"Генерал КГБ, который стал украинским государственником": украинцев потрясла смерть Марчука
"Генерал КГБ, который стал украинским государственником": украинцев потрясла смерть Марчука
К вывозу Чауса в Молдову и похищению там причастны все украинские спецслужбы, - адвокат
К вывозу Чауса в Молдову и похищению там причастны все украинские спецслужбы, - адвокат

Дожди и грозы накроют большую часть Украины: прогноз погоды на 6 августа

Дожди и грозы накроют большую часть Украины: прогноз погоды на 6 августа
13:25 Сегодня Телеграф Иллюстративное фото

В Украине в пятницу, 6 августа, на западе, севере и в центральных областях стоит ожидать дожди и грозы, возможны ливни, шквалы, град. Только на юге и востоке погода пока будет оставаться жаркой.

Об этом в четверг сообщает синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

При этом сильное проявление метеоявлений (осадков и шквалов) можно будет наблюдать локально, а не повсеместно.

В Киеве 6 августа будут грозовые дожди, местами возможное шквалистое усиление ветра. По словам синоптика, температура воздуха ожидается в пределах 27 градусов.

Что касается температуры на севере Украины, там стоит ожидать +25-29 градусов Цельсия.

Как пишет Диденко, на западе будет немного прохладнее - не более +22-27 градусов.

На востоке, юге и в большинстве центральной части Украины погода обещает быть теплой +29-34 градусов Цельсия.

На карте Укргидрометцентра можно увидеть, что почти по всей территории Украины пройдут дожди с грозами.

Погода в Украине 6 августа

В областях, где сейчас отдыхают туристы (Херсонская, Одесская, Николаевская, Запорожская), погода обещает быть теплой.

В Запорожье днем стоит ожидать +32-34 градуса, в Херсоне столько же, в Николаеве +31-33. В одессе будет немного прохладнее - +27-29 градусов Цельсия.

Также в Одесской и Николаевской областях, по данным Укргидрометцентра, могут пройти дожди с грозами.

Ранее "Телеграф" сообщал прогноз погоды на первую неделю августа.

Напоминаем, как 25 августа Южную Африку неожиданно засыпало снегом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
Просмотры: 154

Все по теме:

Укргидрометцентр, Прогноз погоды, Наталия Диденко, Погода 6 августа.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Колос" стартует в Лиге конференций: прогноз букмекеров на матч с "Шахтером" Караганда
02 Олимпийское "золото" принесет Беленюку миллионы
03 В Египте невеста умерла через час после свадьбы - ее похоронили на следующий день
04 В Минздраве назвали специфические симптомы дельта-штамма COVID-19
05 "Спорт вне политики": украинские медалистки Олимпиады рассказали о дружбе с россиянками
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Aviasales предлагают полеты из Киева в Крым: назревает скандал
Aviasales предлагают полеты из Киева в Крым: назревает скандал
От СБУ до Кабмина. Чем запомнился и что возглавлял Евгений Марчук
От СБУ до Кабмина. Чем запомнился и что возглавлял Евгений Марчук
Пляжи в Кирилловке снова заполонили медузы: свежие фото
Пляжи в Кирилловке снова заполонили медузы: свежие фото
Последствия коронавируса: в СБУ назвали причину смерти Марчука
Последствия коронавируса: в СБУ назвали причину смерти Марчука
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь