Дожди и грозы накроют большую часть Украины: прогноз погоды на 6 августа

В Украине в пятницу, 6 августа, на западе, севере и в центральных областях стоит ожидать дожди и грозы, возможны ливни, шквалы, град. Только на юге и востоке погода пока будет оставаться жаркой.
Об этом в четверг сообщает синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.
При этом сильное проявление метеоявлений (осадков и шквалов) можно будет наблюдать локально, а не повсеместно.
В Киеве 6 августа будут грозовые дожди, местами возможное шквалистое усиление ветра. По словам синоптика, температура воздуха ожидается в пределах 27 градусов.
Что касается температуры на севере Украины, там стоит ожидать +25-29 градусов Цельсия.
Как пишет Диденко, на западе будет немного прохладнее - не более +22-27 градусов.
На востоке, юге и в большинстве центральной части Украины погода обещает быть теплой +29-34 градусов Цельсия.
На карте Укргидрометцентра можно увидеть, что почти по всей территории Украины пройдут дожди с грозами.
В областях, где сейчас отдыхают туристы (Херсонская, Одесская, Николаевская, Запорожская), погода обещает быть теплой.
В Запорожье днем стоит ожидать +32-34 градуса, в Херсоне столько же, в Николаеве +31-33. В одессе будет немного прохладнее - +27-29 градусов Цельсия.
Также в Одесской и Николаевской областях, по данным Укргидрометцентра, могут пройти дожди с грозами.
Ранее "Телеграф" сообщал прогноз погоды на первую неделю августа.
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