Дожди и грозы накроют большую часть Украины: прогноз погоды на 6 августа

В Украине в пятницу, 6 августа, на западе, севере и в центральных областях стоит ожидать дожди и грозы, возможны ливни, шквалы, град. Только на юге и востоке погода пока будет оставаться жаркой.

Об этом в четверг сообщает синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

При этом сильное проявление метеоявлений (осадков и шквалов) можно будет наблюдать локально, а не повсеместно.

В Киеве 6 августа будут грозовые дожди, местами возможное шквалистое усиление ветра. По словам синоптика, температура воздуха ожидается в пределах 27 градусов.

Что касается температуры на севере Украины, там стоит ожидать +25-29 градусов Цельсия.

Как пишет Диденко, на западе будет немного прохладнее - не более +22-27 градусов.