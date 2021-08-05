"Активно запасаемся кислородом": Ляшко назвал сценарии новой волны коронавируса в Украине

Заболеваемость коронавирусом в Украине растет с каждым днем, и новая волна может нагрянуть в любой момент, - на этот случай у Минздрава есть три возможных сценария.

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал вечером 5 августа на "Украина 24", сообщает "Телеграф".

По его словам, пока наблюдается постепенный рост числа заболевших и госпитализированных с COVID-19, - подобная картина наблюдалась в прошлом году, и хотя вспышка была в сентябре-октябре 2020 года, в 2021 она может начаться и раньше из-за штамма "Дельта".

Исходя из возможных прогнозов, Минздрав разработал три сценария новой волны: пессимистичный, умеренный и оптимальный, предусматривающие разное число коек для госпитализаций и реанимации, а также кислорода.

Ляшко подчеркнул, что Украина уже закупила 15 тысяч кислородных концентраторов, но по-настоящему избежать коллапса медицинской системы при худших сценариях поможет только вакцинация.

Как сообщал "Телеграф", в Украине зафиксировали уже 147 случаев заражения штаммом "Дельта".

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