Стало известно, сколько украинцев умерли за время пандемии от перепоя и "паленки"

В Украине в 2020 году от передозировки алкоголем и отравлений суррогатом умерли 2513 человек. А с начала 2021 алкоголь унес жизни уже 580 человек, однако эти данные оказались в 4 раза ниже по сравнению с показателями 16-летней давности.

Об этом в пятницу, 6 августа, сообщил "Опендатабот".

Так, за время пандемии коронавируса (2020 - середина 2021) в Украине "паленый" алкоголь и передозировка алкоголем унесли жизни 3093 человек.

А в 2005 году от перепоя и суррогата ушли из жизни 10216 человек, что в 16 раз больше, чем нынешние показатели.

Статистические данные свидетельствуют, что в середине нулевых ежедневно травились алкоголем в среднем 28 человек, а сегодня этот показатель - 7 человек.

В сумме за 16 прошедших лет алкогольная интоксикация убила 81 447 человек. При этом от сердечной недостаточности, которую связывают с выпивкой, умерли за это время умерли 85 203 человек.

Ранее "Телеграф" публиковал снимки людей, которые бросили разгульный образ жизни.