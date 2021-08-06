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Новолуние 8 августа: что нужно успеть сделать до этого дня

Новолуние 8 августа: что нужно успеть сделать до этого дня
Обновлено 14:51 Сегодня Телеграф Фото: pexels

С Новолуния всегда начинается новый лунный цикл. Поэтому так важно правильно и по-доброму прожить этот день, чтобы заложить благоприятную программу на месяц вперед. Какие еще астрономические события произойдут в 2021 году - читайте здесь.

Астролог Елена Осипенко рассказала в новом видео на YouTube, что точная фаза новолуния произойдет 8 августа в 16:51 по Киеву.

Завершая лунный месяц, стоит подвести итоги прожитого периода, сделать работу над ошибками, отдать то, что остались должны и поблагодарить за все события этого месяца, особенно за самые сложные.

По словам астролога, в период новолуния всегда ослаблен и понижен иммунитет, поэтому в это день нельзя нагружать свой организм физическими нагрузками и переживаниями.

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Также необходимо постараться сконцентрироваться на позитивных мыслях, добрых чувствах, даря положительные эмоции и радость своим родным и близким людям. Ни в коем случае не конфликтуйте ни с кем, иначе заложите на целый месяц программу военных действий, а не мира.

Ранее "Телеграф" писал, как новолуние 8 августа отразиться на людей всех знаков зодиака.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 201

Все по теме:

Луна, Астрология, Новолуние, Елена Осипенко.
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