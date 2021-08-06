Когда день ветеринара в 2021 году: дата, история и поздравления с праздником

Профессиональный праздник работников ветеринарной медицины в Украине отмечают во второе воскресенье августа. В 2021 году праздник выпадает на 8 число.

Необходимость лечения домашних животных люди осознали очень давно - со времен, когда появились первые прирученные животные - лошади, рогатый скот и собаки, которые выполняли роль пастухов. С ростом численности поголовья в стаде росла вероятность различных болезней, а поскольку от состояния хозяйства зависело благосостояние семьи, то для лечения животных использовали все возможные средства, которыми в то время лечили и людей - целебные травы и минералы, магические ритуалы и заговоры, даже примитивные хирургические операции. Известно, что еще в Древнем Египте существовали специальные жрецы-целители, лечившие животных.

День ветеринара в нашей стране начали официально отмечать с 2001 года, когда праздник был установлено Указом тогдашнего президента Леонида Кучмы "О Дне работников ветеринарной медицины" от 1 ноября 2001 года № 1035/2001.

В мире же этот праздник отмечают в последнюю субботу апреля, поэтому ветеринары Украины празднуют два профессиональных праздника в году. В 2021 году Международный день ветеринара выпал на 31 апреля.

"Телеграф" сделал подборку красивых открыток и картинок с праздником ко Дню ветеринара на русском и украинском языках.

Источник: otkritkiok.ru

Источник: otkritkiok.ru

Источник: otkritkiok.ru

Источник: otkritkiok.ru

Источник: art-shop.com.ua

Источник: art-shop.com.ua

Источник: art-shop.com.ua

Ранее "Телеграф" писал, какие государственные праздники украинцы будут отмечать в августе 2021 года.