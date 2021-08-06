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В списке Поклонская, Прилепин и Азаров: в Украине запретили книги почти 200 пропутинских авторов

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18:30 Сегодня Телеграф

В Государственном комитете телевидения и радиовещания Украины обновили список запрещенной литературы из страны-агрессора. Был обнародован обновленный список литературы, призванной оспорить суверенность Украины, а также разжечь межэтнические, расовые и религиозные конфликты, содержавшей пропаганду насилия, призывы к терроризму.

Данный перечень 5 августа опубликовали на сайте Государственного комитета телевидения и радио вещания Украины.

На момент обновления списка в него вошли 264 произведения 171 автора, выпущенных 64 издательствами.

Ввоз и распространение книг, указанных в перечне, будет рассматриваться как преступление, из-за нарушения ряда статей Криминального кодекса Украины, в том числе статью 300 "Ввоз, производство или распространение произведений, что пропагандируют культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию" и статью 436 "Пропаганда войны".

Согласно решению Совета национальной безопасности и обороны, к 9 русским издательствам, что проявили больше всего агрессии по отношению к Украине, были применены санкции.

Отныне для таких издательств как: "Эксмо", "АСТ", "Питер", "Центрполиграф", "Яуза", "Яуза-пресс", "Алгоритм", "Книжный мир" и "Вече", запрещена продажа на территории Украины, и это касается не только тех книг, что попали в перечень запрещенных.

Также отдельным подпунктом стал перечень авторов, признанных "несущими угрозу национальной безопасности". К ним отнесли: Василия Сахарова, Александра Шырокорада, Михаила Поликарпова, Анатолия Терещенка, Ростислава Ищенка, Льва Вершинина, Александра Тамоникова, Александра Дугина, которого, в 2017 году, обвиняли в поставке наемников на Донбасс, и Захара Прилепина, несколько раз незаконно пересекшего границу Украины, возглавившего один из боевых отрядов террористической групировки "ДНР".

Русская пропаганда не заканчивается одними книгами, отдельного внимания заслуживает телевидение, не упускающие ни единой возможности принизить Украину и ее граждан. Как, к примеру, российская телеведущая Ольга Скабеева негативно высказалась о, выигравшем золото на Олимпийских играх в Токио, народном депутате Украины Жане Беленюку.

Как ранее писал "Телеграф",  украиноязычные "Сваты" взбесили российских пропагандистов.

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Максим Иванов
Автор: Максим Иванов Заместитель главного редактора
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Украина, Литература, РФ, Пропаганда, Печать.
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