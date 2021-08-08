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На свободу вышли обвиняемые в похищениях и убийстве евромайдановцев (фото)

На свободу вышли обвиняемые в похищениях и убийстве евромайдановцев (фото)
Обновлено 11:05 Вс, 8 Август 2021 Телеграф Фейсбук

Сергея Мисливого и Ивана Новотного, которые обвиняются в похищении активистов Евромайдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого и убийстве последнего, в субботу, 7 августа, выпустили на свободу, ведь суд не продлил им меру пресечения.

Об этом сообщает журналистка Ольга Худецкая на своей странице в Facebook, которая также опубликовала фото освобожденных из СИЗО.

В своем посте она пишет, что Новотного выпустили из СИЗО в ночь с 7 на 8 августа в 00:01 по истечении срока меры пресечения.

Мисливый и Новотный

Касательно Мисливого, Государственное бюро расследований вручило ему новое подозрение.

Мисливый и Новотный

Печерский районный суд Киева начал избирать ему меру пресечения, но объявил перерыв до 10:00 утра воскресенья, 8 августа.

Мисливый и Новотный

Таким образом, Мисливый и Новотный сейчас на свободе.

Мисливый и Новотный

Журналистка обратила внимание на то, что синхронные выходы судей на больничный могут быть не случайными и все это сделано специально для проворачивания определенной схемы.

Мисливый и Новотный

Также журналистка возмущена тем, что в Печерском райсуде не разрешают посещать судебные заседания.

"Отдельный привет Печерскому суду, в котором помощники судей и ночная смена охраны решают - будет действовать положение закона о гласности открытых судебных заседаний или нет", - пишет Худецкая.

Касательно выпущенных на свободу Мисливого и Новотного, известно, что они с марта 2020 года пребывали под стражей. 

Мисливый и Новотный

Новотного обвиняют в участии в преступной организации, члены которой похитили и пытали Вербицкого и Луценко.

Также эта ОПГ препятствовала собраниям людей на Майдане. 

Мисливому также инкриминировали убийство Вербицкого.

Кроме того, его обвинили в использовании и подстрекательстве к подделке паспорта гражданина Украины.

Адвокат Вербицкого Евгения Закревская напомнила, что до задержания Мисливый скрывался под чужим паспортом более шести лет.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в марте 2020 года происходило задержание Мисливого.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Все по теме:

Игорь Луценко, Евромайдан, Юрий Вербицкий, Сергей Мисливый, Иван Новотный.
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