"Он навсегда останется в наших сердцах": реакция известных украинцев на смерть Александра Ройтбурда

Украинские политики выразили в соцсетях свои соболезнования в связи со смертью художника, директора Одесского художественного музея Александра Ройтбурда, о чем стало известно утром в воскресенье, 8 августа.

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook отметил, что Ройтбурд не боялся экспериментировать как в собственном творчестве, так и в должности директора музея, где смог реализовать сложнейшую задачу - сделать музей интересным для широкой публики художественным пространством.

"На этой должности Александр Анатольевич собственным примером доказал, что музей можно сделать художественным пространством, интересным для широкой аудитории. Просто нужно подходить к своему делу с душой и не бояться экспериментировать!" - написал президент.

По его словам, Ройтбурд не боялся экспериментировать и его роботы были наполнены любовью к жизни.

"Он навсегда останется в наших сердцах, а его полотна - нашим культурным наследием", - заявил Зеленский.

Министр культуры Украины Александр Ткаченко в своем Telegram-канале сообщил, что Ройтбурд в последнее время часто болел, но не терял силы духа и чувства юмора.

"Недавно предоставил документы в министерство по реставрационным работам ... А еще - горел идеей создания музея современного искусства в Одессе. Воплотить его мечту в жизнь теперь должны мы. В его память", - пишет Ткаченко.

О Ройтбурде написал и пятый президент Украины, лидер партии Европейская Солидарность", в которой состоял и художник, Петр Порошенко в своем аккаунтет в Twitter.

Сьогодні Україна втратила обдарованого художника, патріота і професіонала Олександра Ройтбурда. Велика людина і велика втрата для усіх нас. Спочивайте з миром, Олександре Анатолійовичу… pic.twitter.com/EU0U6MtP69 — Петро Порошенко (@poroshenko) August 8, 2021

Не остался в стороне и депутат Верховной Рады от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, который как и покойный художник, родом из Одессы.

Жахливі новини. Помер відомий український художник, директор Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд. Він був великим митцем, який дійсно любив Україну. Мої співчуття рідним і близьким. Вічна пам’ять. pic.twitter.com/yksGtDMjGe — Oleksiy Goncharenko (@GoncharenkoUa) August 8, 2021

Бывший глава Одесской ОГА Максим Степанов на своей странице в Facebook заслуженно охарактеризовал Ройтбурда как украинскую легенду с мировым именем.

"Несмотря на все сопротивление, Александр был назначен директором OFAM / Одесский художественный музей (когда Степанов был главой Одесской ОГА - ред.). Художник вложил в него душу и сделал из местного музея - настоящую туристическую жемчужину. И это далеко не все, что сделал Саша для искусства и всего культурного мира", - написал Степанов.

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк выразил соболезнования родным умершего художника.

Ще одна важка втрата для України. Пішов з життя Олександр Ройтбурд, український художник, директор Одеського художнього музею. Талановитий митець і організатор - він мав потужний вплив на культурне життя Одеси і всієї України. Щирі співчуття рідним. R.I.P. pic.twitter.com/c1Z71VSXS1 — Arseniy Yatsenyuk (@Yatsenyuk_AP) August 8, 2021