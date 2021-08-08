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"Он навсегда останется в наших сердцах": реакция известных украинцев на смерть Александра Ройтбурда

"Он навсегда останется в наших сердцах": реакция известных украинцев на смерть Александра Ройтбурда
12:10 Вс, 8 Август 2021 Телеграф Фейсбук

Украинские политики выразили в соцсетях свои соболезнования в связи со смертью художника, директора Одесского художественного музея Александра Ройтбурда, о чем стало известно утром в воскресенье, 8 августа.

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook отметил, что Ройтбурд не боялся экспериментировать как в собственном творчестве, так и в должности директора музея, где смог реализовать сложнейшую задачу - сделать музей интересным для широкой публики художественным пространством.

"На этой должности Александр Анатольевич собственным примером доказал, что музей можно сделать художественным пространством, интересным для широкой аудитории. Просто нужно подходить к своему делу с душой и не бояться экспериментировать!" - написал президент.

По его словам, Ройтбурд не боялся экспериментировать и его роботы были наполнены любовью к жизни.

"Он навсегда останется в наших сердцах, а его полотна - нашим культурным наследием", - заявил Зеленский.

Министр культуры Украины Александр Ткаченко в своем Telegram-канале сообщил, что Ройтбурд в последнее время часто болел, но не терял силы духа и чувства юмора.

"Недавно предоставил документы в министерство по реставрационным работам ... А еще - горел идеей создания музея современного искусства в Одессе. Воплотить его мечту в жизнь теперь должны мы. В его память", - пишет Ткаченко.

О Ройтбурде написал и пятый президент Украины, лидер партии Европейская Солидарность", в которой состоял и художник, Петр Порошенко в своем аккаунтет в Twitter.

Не остался в стороне и депутат Верховной Рады от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, который как и покойный художник, родом из Одессы.

Бывший глава Одесской ОГА Максим Степанов на своей странице в Facebook заслуженно охарактеризовал Ройтбурда как украинскую легенду с мировым именем.

"Несмотря на все сопротивление, Александр был назначен директором OFAM / Одесский художественный музей (когда Степанов был главой Одесской ОГА - ред.). Художник вложил в него душу и сделал из местного музея - настоящую туристическую жемчужину. И это далеко не все, что сделал Саша для искусства и всего культурного мира", - написал Степанов.

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк выразил соболезнования родным умершего художника.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Все по теме:

Петр Порошенко, Художник, Александр Ткаченко, Владимир Зеленский, Алексей Гончаренко, Александр Ройтбурд.
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