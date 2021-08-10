Скачать
Вторник, 10.08.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
Рюкзак за 3 тысячи и спортивный костюм за 20: сколько стоит одеть первоклассника в люкс
Рюкзак за 3 тысячи и спортивный костюм за 20: сколько стоит одеть первоклассника в люкс
Цена на электроэнергию для потребителей уменьшится - почему это плохо
Цена на электроэнергию для потребителей уменьшится - почему это плохо
"Гречневый" кризис: стоит ли украинцам ожидать роста цен на крупу?
"Гречневый" кризис: стоит ли украинцам ожидать роста цен на крупу?
Alyona Alyona отреагировала на скандал с дрифтом на Софийской площади
Alyona Alyona отреагировала на скандал с дрифтом на Софийской площади

Какой праздник 10 августа: народные приметы и запреты

Какой праздник 10 августа: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф

Во вторник, 10 августа, в православной церкви почитают память двух апостолов от семидесяти, учеников Иисуса Христа - Прохора и Пармена.

Прохор, как гласит предание, был спутником апостола Петра, в итоге стал епископом Никомедии и пострадал за веру во Христа во время гонений, организованных в Антиохии. Что касается Пармена, то он с особенным усердием исполнял все поручения апостолов, но умер еще до того, как ученики Христа покинули Иерусалим. Согласно другой легенде, Пармен скончался мученической смертью во время гонений при правлении Траяна.

Прохор и Пармен иконы

Источник: 5-tv.ru

День Прохора и Пармена был праздником кузнецов, поскольку именно с их помощью крестьяне справлялись с полевыми работами. 10 августа им выражали особую благодарность и уважение.

Календарь праздников на август 2021 - важные даты летнего месяца

Также в этот день отмечается праздник в честь Смоленской иконы Божией Матери, именуемой также "Одигитрией", что в переводе означает "Путеводительница".

Смоленская икона Божией Матери

Источник: tatmitropolia.ru

Народные приметы 10 августа

  • Идет дождь без ветра - жди затяжного ненастья.

  • Обильная роса утром 10 августа - будет солнечный день.

  • Облака плывут высоко - примета того, что будет сухая и ясная погода.

  • Родившиеся 10 августа и по дереву могут работать и в кузнечном деле толк знают. Носить им следует опал.

Что запрещено делать 10 августа

  • Удача уйдет с имуществом, если решите его продать или обменять в этот день.

  • Не рекомендуется проводить денежные операции.

  • Не желательно обсуждать успехи других. Верили, что так можно растерять собственные достоинства.

Ранее "Телеграф" писал, какие еще православные праздники украинцы будут отмечать в августе 2021 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 1,063

Все по теме:

Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В возрасте 44 лет скончался украинский экс-нардеп
02 Неподалеку от границы Донбасса 15-летняя девочка била, раздевала и насиловала сверстницу с инвалидностью (видео)
03 ВОЗ бьет тревогу из-за гибели пациента от вируса, от которого пока нет лекарств
04 Украинские ветераны взбесили пропагандистов Путина, постелив "флаг" боевиков вместо коврика (фото)
05 Всплыли сложности с завезенными в Украину вакцинами от COVAX
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Белорусского дипломата в Киеве вызвали &quot;на ковер&quot; после одиозных высказываний Лукашенко
Белорусского дипломата в Киеве вызвали "на ковер" после одиозных высказываний Лукашенко
&quot;Перспективы&quot; и 30 тысяч рублей: СБУ обнародовала запись, как агент РФ вербует людей для &quot;ЛНР&quot;
"Перспективы" и 30 тысяч рублей: СБУ обнародовала запись, как агент РФ вербует людей для "ЛНР"
&quot;Настоящие хитяры&quot;: Андре Тан рассказал, что носить этой осенью и зимой
"Настоящие хитяры": Андре Тан рассказал, что носить этой осенью и зимой
Миллионы за вакцинацию: в Одесской области устроили соревнования с призами для ОТГ
Миллионы за вакцинацию: в Одесской области устроили соревнования с призами для ОТГ
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь