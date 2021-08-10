Какой праздник 10 августа: народные приметы и запреты

Во вторник, 10 августа, в православной церкви почитают память двух апостолов от семидесяти, учеников Иисуса Христа - Прохора и Пармена.

Прохор, как гласит предание, был спутником апостола Петра, в итоге стал епископом Никомедии и пострадал за веру во Христа во время гонений, организованных в Антиохии. Что касается Пармена, то он с особенным усердием исполнял все поручения апостолов, но умер еще до того, как ученики Христа покинули Иерусалим. Согласно другой легенде, Пармен скончался мученической смертью во время гонений при правлении Траяна.

Источник: 5-tv.ru

День Прохора и Пармена был праздником кузнецов, поскольку именно с их помощью крестьяне справлялись с полевыми работами. 10 августа им выражали особую благодарность и уважение.

Также в этот день отмечается праздник в честь Смоленской иконы Божией Матери, именуемой также "Одигитрией", что в переводе означает "Путеводительница".

Источник: tatmitropolia.ru

Народные приметы 10 августа

Идет дождь без ветра - жди затяжного ненастья.

Обильная роса утром 10 августа - будет солнечный день.

Облака плывут высоко - примета того, что будет сухая и ясная погода.

Родившиеся 10 августа и по дереву могут работать и в кузнечном деле толк знают. Носить им следует опал.

Что запрещено делать 10 августа

Удача уйдет с имуществом, если решите его продать или обменять в этот день.

Не рекомендуется проводить денежные операции.

Не желательно обсуждать успехи других. Верили, что так можно растерять собственные достоинства.

Ранее "Телеграф" писал, какие еще православные праздники украинцы будут отмечать в августе 2021 года.