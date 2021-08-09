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К 30-летию независимости: в Украине вводят новую монету

К 30-летию независимости: в Украине вводят новую монету
Обновлено 18:20 Сегодня Телеграф Иллюстративное фото

Национальный банк Украины с 10 августа 2021 года вводит в обращение памятную монету "К 30-летию независимости Украины" номиналом 5 грн.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Монету изготовили из нейзильбера в тираже 50 тыс. шт.

Монета

На реверсе монеты полукругом размещены надписи: 30 лет (вверху слева на матовом фоне) независимости Украины (справа на зеркальном фоне).

Также там изображена цветная вышитая лента, символизирующая код нации. Она напоминает ДНК, которая является материальным носителем генетической информации.  Для создания изображения использовали тампопечать.

На аверсе монеты можно увидеть композицию, символизирующую Украину. На этой стороне монеты изображены бескрайние поля в виде стилизованных орнаментов. Над ними летят аисты, являющиеся одним из символов Украины.

На фоне полей вверху находится малый Государственный Герб Украины. Также на аверсе новой монеты справа полукругом размещена надпись Украина,  слева от герба написано 2021, а номинал 5 гривен изображен внизу полукругом. 

Также слева на монете есть логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в этом году в Украине отпразднуют 30-летие Независимости, и кто из артистов выйдет на сцену во время масштабного концерта в честь государственного праздника.

Напоминаем, что на празднование Дня Независимости Украины выделят около 5,4 миллиарда гривен. 

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Все по теме:

Монета, Национальный банк Украины, День независимости Украины, 5 гривень.
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