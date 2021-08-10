Выздоровевших вдвое больше, чем заболевших: свежая сводка COVID-19 в Украине

Коронавирусом в Украине за минувшие сутки 9 августа заболели 781 человек, среди них 37 детей и 28 медработников.

Об этом сообщает Министерство охраны здоровья.

Согласно статистике на 10 августа за прошедшие сутки:

госпитализированы - 335 человек;

летальных случаев - 24;

выздоровели - 1390 человек;

выполнено тестирований на COVD-19 - 44 553, в том числе методом ПЦР - 21 705.

С большим отрывом в выявлении новых случаев коронавируса лидирует столица Украины. В Киеве за 9 августа зафиксировали 167 случаев заболевания. Среди лидеров по выявлению коронавирусной инфекции также Донецкая (78), Одесская (62), Харьковская (60), Хмельницкая (35), и Полтавская (35) области.

Наименьшее количество заражений коронавирусом за сутки зафиксировали в Волынской (3) и Кировоградской (4) областях.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине есть проблема с одной из вакцин, поставленных в страну в качестве гуманитарной помощи. Также МОЗ хочет продлить карантин еще на два месяца.