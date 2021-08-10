Украинские футболисты похвастались фото с российским рэпером, из-за которого ранее уже был скандал

Украинские футболисты Георгий Цитаишвили и Артур Авагимян, выступающие за одесский "Черноморец", выложили в сеть фотографии с российским рэпером Бастой, против выступления которого были настроены местные активисты.

Известно, что концерт россиянина состоялся 9 августа в клубе "Ибица". Он был под усиленной охраной из-за недовольства одесситов тем, что будет выступать человек, поддерживающий путинский режим и оккупацию Крыма.

Впрочем, это не помешало Цитаишвили (игрок "Динамо", выступающий на правах аренды в клубе "Черноморец") и Авагимяну не просто повеселиться на концерте, но и заглянуть в гримерку и сделать фото с рэпером. Оба снимка игроки опубликовали на своих страницах в "Инстаграмме".

Фотографии, к слову, сделал украинский блогер Киевстонер.

Напомним, что ранее украинские футболисты попадали в скандал из-за фото с этим же рэпером.

Так, в сторис левого защитника национальной сборной Украины Виталия Миколенко появилось фото с партнёром по команде Романом Яремчуком и российским рэпером Бастой, с которым они пересеклись в Турции. В сети многие не оценили поступок футболистов, попутно вспомнив, что раньше Баста посещал с концертами аннексированный россиянами Крым, а кроме того принимал участие в съемках фильма о Крымском мосте.