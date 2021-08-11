Какой праздник 11 августа: народные приметы и запреты

Во вторник, 11 августа, православная церковь чтит память святого мученика Каллиника Киликийского. Каллиник с детства воспитывался в христианской вере. Повзрослев, он отправился по городам и селениям проповедовать язычникам имя Христово. Своими речами он многих обратил в христианство. В народе день назвали Калинов.

Этот день идеальный для примирений, даже после длительных ссор. Считается, что те, кто не помирится в Калинов день, будут враждовать целый год.

Народные приметы 11 августа

- К Калиновому дню начинаются первые утренние заморозки. Крестьяне молились святому Каллинику с просьбой сохранить урожай.

фото katun24.ru

- Праздник принято отмечать пирогами с калиной. Калину считают символом целомудренной красоты. Горький вкус ягоды сравнивают с горькой судьбой девушки, отданной насильно замуж.

- Девушки в этот день умываются калиновым соком, чтобы оставаться красивыми.

Что сегодня нельзя делать

По народному поверью, в этот день принято рационально использовать свои финансы и не тратить их впустую. Если сэкономить, святой Калинник принесет еще больше доходов. Нельзя обижаться - это обернется против самого обиженного.

Приметы на 11 августа

- Если в этот день с утра туман – стоит приберечь место в закромах для овса и ячменя.

- Если созревший овес вторично зазеленеет – это к дождливой осени.

- Если ягоды и орехи уродили, а грибов немного – жди зиму снежную да студеную.

11 августа именины

Именины у Константина, Алексея, Михаила, Романа, Анатолия и Николая.

Ранее "Телеграф" писал, какие еще православные праздники украинцы будут отмечать в августе 2021 года.