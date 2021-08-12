Метеорный поток Персеиды: когда украинцы смогут увидеть самый яркий звездопад лета

Пик метеоритного дождя будет длиться с полуночи 11 августа до рассвета 13 августа, но на самом деле его можно наблюдать примерно с 23 июля по 22 августа. При отсутствии облаков Персеиды будут видны невооруженным глазом. Период наибольшей активности - с 8 до 14 августа.

Земля в это время проходит через обломки кометы Свифта-Туттля, которые создают огромный шлейф из крошечной пыли. Комета приближается к нам только один раз в 133 года, но через ее хвост Земля проходит ежегодно. Обломки из ядра кометы, попадая в атмосферу, вспыхивают в ней, как звезды.

Ученый Эдуард Хейс считается первым исследователем, который в 1839 году зафиксировал максимальный показатель - 160 метеоров в час.

Чтобы увидеть звездопад, не надо специального оборудования. Стоит выбрать место подальше от освещенный районов. Лучше любоваться звездопадом за городом.

Астрологи отмечают, что в этот период важно избавиться от негативных мыслей и загадывать что-то положительное и важное лично для вас.

В YouTube запустили несколько онлайн трансляций, которые будут показывать самый зрелищный звездопад года.

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