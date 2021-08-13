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Успейте насладиться комфортной температурой: какой будет погода в Украине до конца недели

Успейте насладиться комфортной температурой: какой будет погода в Украине до конца недели
06:49 Сегодня Телеграф Иллюстративное фото

В пятницу и на выходных 13-15 августа в Украине установятся комфортные погодные условия, и лишь в некоторых областях будут идти грозовые дожди.

Об этом можно судить по прогнозам украинских синоптиков.

В пятницу, 13 августа, дожди ожидаются в Запорожской, Луганской, Донецкой областях и в оккупированном Крыму, в то время как средняя температура воздуха в регионах будет колебаться в диапазоне 25-27 градусов.

В субботу, 14 августа, температура останется такой же комфортной, при этом, в центральных областях будет сухо и солнечно - в Крыму и на Донбассе же еще возможны осадки.

В воскресенье, 15 августа, дожди накроют западный регион - Закарпатье, Прикарпатье, Волынь, Львовскую и Черновицкую область. В других областях ожидается солнечная погода и 25-28 градусов тепла.

Стоит заметить, что в восточных, Киевской, Сумской и Полтавской областях на 13-14 августа объявлена пожарная опасность, передает Укргидрометцентр.

А синоптик Наталья Диденко предупреждает, что со следующей недели в Украину вернется жара, и призывает успеть насладиться комфортной температурой.

Как сообщал "Телеграф", ранее погода устроила украинцам настоящий сюрприз, когда среди августа засыпало снегом одесскую трассу.

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Валерия Куценко
Автор: Валерия Куценко
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Погода, Прогноз погоды.
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