Фрегат "Владимир Великий" - у простоявшего много лет недостроя наконец появился шанс выйти в море

Части и комплектующие корабля "Владимир Великий" переместят на другое предприятие, чтобы достроить. Его строительство было начато еще в 2012 году. Сейчас корвет готов на 17%, и находится на территории закрытого завода в Николаеве.

Об этом сообщает Минобороны.

Министр обороны Андрей Таран сообщил, что в судно уже вложили 569 миллионов гривен (ранее, при курсе доллара США 1 к 8 грн), а на окончание строительства необходимы еще 8,3 млрд без учета боекомплекта. Также ведомство рассматривает возможность достроить корабль в классе "фрегат". Так он сможет заменить в украинском флоте "Гетьмана Сагайдачного".

Его начинали строить на ПАО "Черноморский судостроительный завод", где сейчас находятся сделанные части - блоки 1-7 основного корпуса корабля и блок 8 надстройки корабля, а также закупленное оборудование.

Корвет "Владимир Великий" прекратили строить в 2014 году из-за недостатка финансирования. Процесс перемещения готовых частей и оборудования займет 4 месяца.

"Телеграф" писал, что ПАО "Черноморский судостроительный завод" несколько лет назад - в 2018 году оказалось в поле зрения прокуратуры. Затем была начата процедура банкротства. Окончательную ликвидацию предприятия утвердил суд в июле 2021 года.