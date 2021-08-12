Скачать
Четверг, 12.08.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
"В чужой Монастырь": долго ли удержится на посту сменщик Авакова
"В чужой Монастырь": долго ли удержится на посту сменщик Авакова
Кризис в энергетике – чем будут затыкать дыру накануне нового отопительного сезона
Кризис в энергетике – чем будут затыкать дыру накануне нового отопительного сезона
"На сколько процентов вы грузин?": фото Дмитрия Гордона с волосами озадачило сеть
"На сколько процентов вы грузин?": фото Дмитрия Гордона с волосами озадачило сеть
Alyona Alyona надерзила корреспонденту "Телеграфа", вымывая Софийскую площадь после дрифта (фото, видео)
Alyona Alyona надерзила корреспонденту "Телеграфа", вымывая Софийскую площадь после дрифта (фото, видео)

Фрегат "Владимир Великий" - у простоявшего много лет недостроя наконец появился шанс выйти в море

Фрегат "Владимир Великий" - у простоявшего много лет недостроя наконец появился шанс выйти в море
13:42 Сегодня Телеграф ВМС ВСУ

Части и комплектующие корабля "Владимир Великий" переместят на другое предприятие, чтобы достроить. Его строительство было начато еще в 2012 году. Сейчас корвет готов на 17%, и находится на территории закрытого завода в Николаеве. 

Об этом сообщает Минобороны. 

Министр обороны Андрей Таран сообщил, что в судно уже вложили 569 миллионов гривен (ранее, при курсе доллара США 1 к 8 грн), а на окончание строительства необходимы еще 8,3 млрд без учета боекомплекта. Также ведомство рассматривает возможность достроить корабль в классе "фрегат". Так он сможет заменить в украинском флоте "Гетьмана Сагайдачного". 

Его начинали строить на ПАО "Черноморский судостроительный завод", где сейчас находятся сделанные части - блоки 1-7 основного корпуса корабля и блок 8 надстройки корабля, а также закупленное оборудование. 

Корвет "Владимир Великий" прекратили строить в 2014 году из-за недостатка финансирования. Процесс перемещения готовых частей и оборудования займет 4 месяца. 

"Телеграф" писал, что ПАО "Черноморский судостроительный завод" несколько лет назад - в 2018 году оказалось в поле зрения прокуратуры. Затем была начата процедура банкротства. Окончательную ликвидацию предприятия утвердил суд в июле 2021 года. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
Просмотры: 310

Все по теме:

Владимир Великий, Фрегат, Корвет, Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины, Корвет Владимир Великий, Флот Украины.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Путин уже начал передавать власть Россией, но от его преемника может быть только хуже
02 Радость длилась недолго: в Турции масштабный потоп после пожаров (видео)
03 В Египте кобра в микроавтобусе убила семью из четырех человек и водителя (фото)
04 На Львовщине нашли крайнюю в смерти ученика, утонувшего во время экскурсии на водопад
05 Не под домашним арестом: экс-министра транспорта и партнера Ахметова нашли в Монако (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Титан для врага: почему Фонд госимущества закрывает глаза на торговлю с Россией?
Титан для врага: почему Фонд госимущества закрывает глаза на торговлю с Россией?
В Египте кобра в микроавтобусе убила семью из четырех человек и водителя (фото)
В Египте кобра в микроавтобусе убила семью из четырех человек и водителя (фото)
На Камчатке в озеро рухнул пассажирский вертолет, семь человек погибли
На Камчатке в озеро рухнул пассажирский вертолет, семь человек погибли
Метеорный поток Персеиды: когда украинцы смогут увидеть самый яркий звездопад лета
Метеорный поток Персеиды: когда украинцы смогут увидеть самый яркий звездопад лета
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь