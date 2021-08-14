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Под стенами ОП массовые столкновения: полиция применила слезоточивый газ, протестующие жгут файеры

Под стенами ОП массовые столкновения: полиция применила слезоточивый газ, протестующие жгут файеры
15:29 Сегодня Телеграф

Под стенами Офиса главы государства снова происходят массовые столкновения ОП между представителями Нацкорпуса и правоохранителями. Так, известно, что Партия "Национальный корпус" анонсировала проведение акции с требованиями к властям отказаться от имплементации т.н. "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство и возобновления подачи воды в Крым.

 

Кроме того, представители Нацкорпуса обвиняют Владимира Зеленского в политическом преследовании т.н. Азовского движения, чьи участники были задержаны правоохранителями в подозрении в  вымогательстве.

Сегодня, около 13 часов политсила начала акцию протеста, которая переросла в массовые беспорядки по причине того, что участники мероприятия отказались от личного досмотра правоохранителями.  В правительственном квартале радикалы жгут файеры, взрывают  взрывпакеты, полиция использует газ, пытаясь не допустить прорыва протестующих к Офису Президента.

Ранее "Телеграф" писал о том, что суд арестовал сразу семь членов харьковского Нацкорпуса  без права выхода под залог

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Дмитрий Симоненко
Автор: Дмитрий Симоненко
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ОП, Нацкорпус, столкновения возле ОП.
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