Под стенами ОП массовые столкновения: полиция применила слезоточивый газ, протестующие жгут файеры

Под стенами Офиса главы государства снова происходят массовые столкновения ОП между представителями Нацкорпуса и правоохранителями. Так, известно, что Партия "Национальный корпус" анонсировала проведение акции с требованиями к властям отказаться от имплементации т.н. "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство и возобновления подачи воды в Крым.





Кроме того, представители Нацкорпуса обвиняют Владимира Зеленского в политическом преследовании т.н. Азовского движения, чьи участники были задержаны правоохранителями в подозрении в вымогательстве.

Сегодня, около 13 часов политсила начала акцию протеста, которая переросла в массовые беспорядки по причине того, что участники мероприятия отказались от личного досмотра правоохранителями. В правительственном квартале радикалы жгут файеры, взрывают взрывпакеты, полиция использует газ, пытаясь не допустить прорыва протестующих к Офису Президента.

Ранее "Телеграф" писал о том, что суд арестовал сразу семь членов харьковского Нацкорпуса без права выхода под залог.