Беспорядки под Офисом президента: стало известно о пострадавших

В субботу, 14 августа, представители ультраправой партии "Нацкорпус" собрались на протест в центре Киева возле Офиса президента. В ходе потасовок на Банковой пострадало восемь правоохранителей.

Об этом 14 августа сообщает пресс-служба "Национального корпуса".

От противоправных действий правоохранителей пострадал один из участников акции протеста. Информация о количестве травмированных в результате действий полиции уточняется, но известно, что восемь работников органов получили травмы. Семь из них ожоги глаз и один нацгвардеец резаные раны.

Участники акции требуют "остановить репрессии против патриотов", под которыми они понимают арест членов "Нацкорпуса" в Харькове за рэкет и вымогательство.

Заявление о протесте пресс-служба корпуса опубликовала около 13:00 14 августа.

"Идем к ОП, чтобы дать понять власти: нас не сломать репрессиями, давлением, сфабрикованными политическими делами. Мы не допустим реализации предательских договоренностей и капитуляции страны перед Кремлем", - отмечается в сообщении.

Люди вышли с протестными плакатами, некоторые принесли с собой автомобильные шины.

Во время протеста представителей "Нацкорпуса" правоохранители распылили слезоточивый газ и зажигали дымы.

Ранее "Телеграф" сообщал о деталях митинга под стенами Офиса главы государства: полиция применила слезоточивый газ, протестующие жгут файеры.