“Нам просто сказали ложную информацию”: напавшие на Кужельного парни извинились перед ним (видео)

Парни возрастом 18 и 19 лет, напавшие на журналиста Александра Кужельного в субботу, 14 августа, во время протеста "Национального корпуса" под Офисом президента, попросили в него прощения.
Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщают "Буквы".
По словам нападающих, к ним подошли двое неизвестных молодых людей и сказали, что корреспондент "Букв", Кужельный, якобы фотографирует участников акции, чтобы потом "слить информацию" людям, которые угрожают националистам.
"Просто нам так донесли информацию. А я повелся на нее", - говорит нападающий.
"Хочу извиниться за данную ситуацию и свои действия. Нам просто сказали ложную информацию о том, что ты делал плохие дела по отношению к нашим людям. Поэтому я искренне извиняюсь за это", - сказал один из парней, напавших на журналиста.
Также молодые люди заявили, что не являются членами "Нацкорпуса" и "Азова".
Лидер "Нацкорпуса" Андрей Белецкий, который присутствовал при разговоре, назвал извинение парней"не слишком искренним" а поведение "негероическим".
Ранее "Телеграф" сообщал, что в ходе потасовок на Банковой 14 августа пострадало восемь правоохранителей.
Напоминаем, что представители "Национального корпуса" также забросали дымовыми шашками территорию дома, где находиться квартира Владимира Зеленского.