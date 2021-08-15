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“Нам просто сказали ложную информацию”: напавшие на Кужельного парни извинились перед ним (видео)

“Нам просто сказали ложную информацию”: напавшие на Кужельного парни извинились перед ним (видео)
Обновлено 11:20 Сегодня Телеграф Буквы

Парни возрастом 18 и 19 лет, напавшие на журналиста Александра Кужельного в субботу, 14 августа, во время протеста "Национального корпуса" под Офисом президента, попросили в него прощения.

Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщают "Буквы".

По словам нападающих, к ним подошли двое неизвестных молодых людей и сказали, что корреспондент "Букв", Кужельный, якобы фотографирует участников акции, чтобы потом "слить информацию" людям, которые угрожают националистам.

"Просто нам так донесли информацию. А я повелся на нее", - говорит нападающий.

Кужельный на это ответил, что сначала показал журналистское удостоверение, а уже после этого его начали бить.
Молодые люди извинились перед корреспондентом за необоснованное нападение.

"Хочу извиниться за данную ситуацию и свои действия. Нам просто сказали ложную информацию о том, что ты делал плохие дела по отношению к нашим людям. Поэтому я искренне извиняюсь за это", - сказал один из парней, напавших на журналиста.

Также молодые люди заявили, что не являются членами "Нацкорпуса" и "Азова". 

Лидер "Нацкорпуса" Андрей Белецкий, который присутствовал при разговоре, назвал  извинение парней"не слишком искренним" а поведение "негероическим".

Ранее "Телеграф" сообщал, что в ходе потасовок на Банковой 14 августа пострадало восемь правоохранителей.

Напоминаем, что представители "Национального корпуса" также забросали дымовыми шашками территорию дома, где находиться квартира Владимира Зеленского.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Все по теме:

Буквы, Нацкорпус, Офис Президента, Алесандр Кужельный.
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