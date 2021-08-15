“Нам просто сказали ложную информацию”: напавшие на Кужельного парни извинились перед ним (видео)

Парни возрастом 18 и 19 лет, напавшие на журналиста Александра Кужельного в субботу, 14 августа, во время протеста "Национального корпуса" под Офисом президента, попросили в него прощения.

Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщают "Буквы".

По словам нападающих, к ним подошли двое неизвестных молодых людей и сказали, что корреспондент "Букв", Кужельный, якобы фотографирует участников акции, чтобы потом "слить информацию" людям, которые угрожают националистам.

"Просто нам так донесли информацию. А я повелся на нее", - говорит нападающий.

Кужельный на это ответил, что сначала показал журналистское удостоверение, а уже после этого его начали бить.

Молодые люди извинились перед корреспондентом за необоснованное нападение.

"Хочу извиниться за данную ситуацию и свои действия. Нам просто сказали ложную информацию о том, что ты делал плохие дела по отношению к нашим людям. Поэтому я искренне извиняюсь за это", - сказал один из парней, напавших на журналиста.