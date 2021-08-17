Преображение Господне: дата и история праздника
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19 августа отмечается Преображение Господне, а также Яблочный Спас.
19 августа (6-го по григорианскому календарю) для христиан наступает главный праздник лета - Преображение Господне, а также Второй Спас - Яблочный.
Именно в этот день Иисус Христос явил свой лик ученикам на горе Фавор - Петру, Иакову, Иоанну. Лицо его просияло как солнце, одежда стала белой, как свет. В этот момент апостолы поверили Иисусу и перестали сомневаться в том, что он есть Сын Божий. Через 40 дней Учителя казнили.
Праздник Преображения Господня относится к 12 величайшим православным праздникам. Отметим, что великий праздник всегда бывает в дни Успенского поста.
По традиции, в этот день в церквях освящают яблоки, виноград, груши, сливы, то есть первые плоды нового урожая.
Что запрещено делать на Преображение Господне 19 августа:
- Нельзя есть мясо, рыбу и продукты животного происхождения, а также пить спиртное. Помним про пост.
- Запрещено убираться дома: стирать, гладить, шить, вязать. Запрет относится и к работе во дворе, и в огороде.
- Категорически запрещено сквернословить, ругаться, ссориться, спорить.
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