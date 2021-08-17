Преображение Господне: дата и история праздника

19 августа отмечается Преображение Господне, а также Яблочный Спас.

19 августа (6-го по григорианскому календарю) для христиан наступает главный праздник лета - Преображение Господне, а также Второй Спас - Яблочный.

Именно в этот день Иисус Христос явил свой лик ученикам на горе Фавор - Петру, Иакову, Иоанну. Лицо его просияло как солнце, одежда стала белой, как свет. В этот момент апостолы поверили Иисусу и перестали сомневаться в том, что он есть Сын Божий. Через 40 дней Учителя казнили.

Праздник Преображения Господня относится к 12 величайшим православным праздникам. Отметим, что великий праздник всегда бывает в дни Успенского поста.

По традиции, в этот день в церквях освящают яблоки, виноград, груши, сливы, то есть первые плоды нового урожая.

Что запрещено делать на Преображение Господне 19 августа: