19 августа 2021 года отмечается Яблочный Спас.

Традиционно 19 августа православные христиане отмечают один из первых праздников урожая — Яблочный Спас. А также главный праздник лета — Преображение Господне.

В народе этот праздник ассоциируется со сбором урожая, особенно яблок. Именно яблоки считаются важным символом этого праздника. Считалось, что яблоко — символ плодородия и счастливой семейной жизни. На Яблочный Спас необходимо посетить церковь, и освятить их.

Также, в этот день хозяйки пекли различные блюда с яблоками: блины, пироги, пирожки и запекали яблоки. Однако стоит помнить, что Яблочный Спас припадает на Успенский пост, поэтому стоит помнить об ограничениях в еде.

В народе считали, что после ухода Яблочного Спаса, уходит и лето. Также, считалось, что каким будет день 19 августа, такой будет и осень.

Что нельзя делать на Яблочный Спас: