Яблочный Спас - дата, приметы, что нельзя делать
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19 августа 2021 года отмечается Яблочный Спас.
Традиционно 19 августа православные христиане отмечают один из первых праздников урожая — Яблочный Спас. А также главный праздник лета — Преображение Господне.
В народе этот праздник ассоциируется со сбором урожая, особенно яблок. Именно яблоки считаются важным символом этого праздника. Считалось, что яблоко — символ плодородия и счастливой семейной жизни. На Яблочный Спас необходимо посетить церковь, и освятить их.
Также, в этот день хозяйки пекли различные блюда с яблоками: блины, пироги, пирожки и запекали яблоки. Однако стоит помнить, что Яблочный Спас припадает на Успенский пост, поэтому стоит помнить об ограничениях в еде.
В народе считали, что после ухода Яблочного Спаса, уходит и лето. Также, считалось, что каким будет день 19 августа, такой будет и осень.
Что нельзя делать на Яблочный Спас:
- Нельзя есть яблоки до яблочного Спаса.
- Нельзя заниматься тяжким трудом и работать в саду и на огороде.
- На Яблочный спас нельзя убивать насекомых.
- Нельзя проводить шумные вечеринки и пить алкоголь.
- Нельзя ссориться и ругаться.
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