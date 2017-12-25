Выборы в ОТГ: стали известны победители

В первую пятерку лидеров на выборах в ОТО вошли "Батькивщина", БПП, Аграрная партия, "Наш край" и Радикальная партия Олега Ляшко.

По информации партии, "Батькивщина" одержала победу с 31,6% голосов избирателей.

На втором месте в местных общинах - БПП "Солидарность", у которого 19,4% голосов избирателей.

В Аграрной партии - 13,7% голосов, партия "Наш край" получила 7,1% голосов избирателей в местных ОТГ. РП Ляшко - 6,6%.

Также в партии сообщают, что в ОТО были избраны депутаты от УКРОПа, Самопомочи, Оппозиционного блока, Народного фронта и Свободы.

Как известно, 24 декабря в 51 объединенной территориальной общине в 17 областях Украины состоялись первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов и соответствующих сельских, поселковых, городских голов. В состав 51 ОТГ вошли 256 местных советов (городских - 7, поселковых - 19, сельских - 230).