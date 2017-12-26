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Постпред РФ в Минске рассказал о планах Кремля относительно Донбасса

Борис Грызлов
02:23 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: РФ будет продолжать добиваться особого статуса для Донбасса и амнистии для боевиков.

Делегация РФ в контактной группе в Минске будет добиваться полного освобождения пленных на Донбассе.

Как сообщает РИА Новости, об этом в комментарии журналистам заявил постоянный представитель РФ в контактной группе в Минске Борис Грызлов.

При этом ответственность на обмен он возложил на "стороны конфликта на Донбассе" - боевиков и официальный Киев, поскольку Россия официально не признает себя оккупантом, несмотря на все доказательства ее военного присутствия.

"Планируемый обмен удерживаемыми сторонами конфликта на Донбассе людьми - это первый этап. Российская делегация в контактной группе будет добиваться от сторон конфликта выполнения их обязательств по полному освобождению удерживаемых несмотря на любое возможное противодействие. Контактная группа работает, и будет работать по обмену всех удерживаемых лиц", - заявил Грызлов.

Он добавил, что в 2018 году российская делегация в контактной группе по Донбассe "намерена продолжать системную реализацию Минских соглашений".

По словам Грызлова, необходимо приступить к решению политических вопросов.

"Включая ключевую - введение особого статуса Донбасса по формуле Штайнмайера и амнистию. В экономической сфере мы будем настаивать на полном снятии экономической и транспортной блокады Донбасса. В сфере безопасности – на реальном и стабильном разведении сил от линии соприкосновения, соблюдении режима прекращения огня с жесткой дисциплинарной ответственностью для его нарушителей", - заявил Грызлов.

Как ранее сообщалось, обмен заложниками по формуле "306 на 74" состоится в среду, 27 декабря. Его время и место не сообщают из соображений безопасности.

Предполагается, что Украина передаст боевикам тех лиц, освобождение которых не противоречит законодательству.

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Новости Украины, АТО, Борис Грызлов, Война на Донбассе, Донбасс, Новости АТО.
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