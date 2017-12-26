СМИ: РФ в 2014 году запустила в соцсетях кампанию по дискредитации Майдана

После того, как в феврале 2014 году Виктор Янукович сбежал из Украины в Россию, а власть в Кремле назвала события на майдане Независимости в Киеве "держпереворотом", за дело взялись российские разведчики.

Как пишет The Washington Post со ссылкой на секретный отчет российского главного разведывательного управления (ГРУ), люди страны агрессора разработали операцию скрытого влияния, которую через два года используют и во время президентских выборов в США.

Ее цель - повлиять на ключевых лица, принимающие решения, и широкую общественность. Это привело к аннексии Крыма и началу военных действий на Донбассе.

В целом отчет содержит описание событий шести дней, начиная с 22 февраля. Российские разведчики создали многочисленные профили в Facebook и VK. Фальшивые лица должны были представлять простых людей со всей Украины, которые разочаровались оппозиционными протестами на майдане Независимости.

Уже вечером этого дня человек, который назвал себя Иваном Галициным, опубликовал комментарий на английском языке к статье в британской газете. "Произошел переворот в Украине. Я живу в Киеве. Я был на Майдане, но мирный протест закончился два месяца назад, когда нас вытеснили вооруженные националисты. Это кошмар. Фашисты пришли к нам снова через 70 лет после Второй мировой войны. Я не хочу этого будущего для Украины". Впоследствии комментарии Галицина также появились в других англоязычных изданиях.

Сам профиль был создан в этот же день – 22 февраля. Фото, которое использовали русские для "Ивана Галицына", принадлежало Константину Ярошенко – осужденному в США российскому контрабандисту наркотиков.

Согласно отчету, команда ГРУ создала более 30 украинских групп и аккаунтов в социальных сетях, а также 25 "ведущих англоязычных" изданий.

Представляя себя простыми украинцами, работники ГРУ также высказывали комментарии, чтобы настроить пророссийских граждан против протестующих, которых они называли "западенцами". Один комментатор писал: "Бригады западенцев теперь в дороге, чтобы грабить и убивать нас. Совершенно ясно, что эти люди не имеют ничего святого". Еще один уверял, что эти люди совсем другие, и у них другое видение будущего Украины.

Демонстрантов на Майдане эти "пользователи" называли "нацистами" и "фашистами".

Среди других популярных комментариев – запугивание физических расправ над сторонниками Януковича со стороны остальных жителей Украины. Они должны были бы подтвердить утверждение Москвы.

После того, как 27 февраля было захвачено здание парламента в Крыму, ГРУ создала четыре группы на Facebook и VK, чтобы поощрить у крымчан отделение от Украины.

При этом для создания аккаунтов в соцсетях работникам ГРУ запретили использовать собственные фото, а рекомендовали брать тех лиц, которые уже есть в соцсетях, но они мало активны и в них мало друзей.

Согласно отчета, ГРУ также использовало рекламу на Facebook, чтобы увеличить популярность групп. Лишь 27 февраля одна из таких групп получила 200 тысяч просмотров.