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СМИ: РФ в 2014 году запустила в соцсетях кампанию по дискредитации Майдана

Евромайдан
06:30 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости Украины: Фальшивые лица должны были представлять простых людей со всей Украины, которые разочаровались оппозиционными протестами на Майдане Независимости.

После того, как в феврале 2014 году Виктор Янукович сбежал из Украины в Россию, а власть в Кремле назвала события на майдане Независимости в Киеве "держпереворотом", за дело взялись российские разведчики.

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Как пишет The Washington Post со ссылкой на секретный отчет российского главного разведывательного управления (ГРУ), люди страны агрессора разработали операцию скрытого влияния, которую через два года используют и во время президентских выборов в США.

Ее цель - повлиять на ключевых лица, принимающие решения, и широкую общественность. Это привело к аннексии Крыма и началу военных действий на Донбассе.

В целом отчет содержит описание событий шести дней, начиная с 22 февраля. Российские разведчики создали многочисленные профили в Facebook и VK. Фальшивые лица должны были представлять простых людей со всей Украины, которые разочаровались оппозиционными протестами на майдане Независимости.

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Уже вечером этого дня человек, который назвал себя Иваном Галициным, опубликовал комментарий на английском языке к статье в британской газете. "Произошел переворот в Украине. Я живу в Киеве. Я был на Майдане, но мирный протест закончился два месяца назад, когда нас вытеснили вооруженные националисты. Это кошмар. Фашисты пришли к нам снова через 70 лет после Второй мировой войны. Я не хочу этого будущего для Украины". Впоследствии комментарии Галицина также появились в других англоязычных изданиях.

Сам профиль был создан в этот же день – 22 февраля. Фото, которое использовали русские для "Ивана Галицына", принадлежало Константину Ярошенко – осужденному в США российскому контрабандисту наркотиков.

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Согласно отчету, команда ГРУ создала более 30 украинских групп и аккаунтов в социальных сетях, а также 25 "ведущих англоязычных" изданий.

Представляя себя простыми украинцами, работники ГРУ также высказывали комментарии, чтобы настроить пророссийских граждан против протестующих, которых они называли "западенцами". Один комментатор писал: "Бригады западенцев теперь в дороге, чтобы грабить и убивать нас. Совершенно ясно, что эти люди не имеют ничего святого". Еще один уверял, что эти люди совсем другие, и у них другое видение будущего Украины.

Демонстрантов на Майдане эти "пользователи" называли "нацистами" и "фашистами".

Среди других популярных комментариев – запугивание физических расправ над сторонниками Януковича со стороны остальных жителей Украины. Они должны были бы подтвердить утверждение Москвы.

После того, как 27 февраля было захвачено здание парламента в Крыму, ГРУ создала четыре группы на Facebook и VK, чтобы поощрить у крымчан отделение от Украины.

При этом для создания аккаунтов в соцсетях работникам ГРУ запретили использовать собственные фото, а рекомендовали брать тех лиц, которые уже есть в соцсетях, но они мало активны и в них мало друзей.

Согласно отчета, ГРУ также использовало рекламу на Facebook, чтобы увеличить популярность групп. Лишь 27 февраля одна из таких групп получила 200 тысяч просмотров.

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Новости Украины, Дискредитация, Евромайдан, Майдан, Россия, ФСБ.
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