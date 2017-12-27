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Луценко рассказал об ошибках в конфликте правоохранительных органов

Юрий Луценко
04:51 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Юрий Луценко заявил, что публичное сведение счетов с НАБУ было ошибкой.

Руководители Генеральной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро пришли к общей точке зрения по поводу конфликта в правоохранительных органах.

Об этом рассказал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в интервью украинским телеканалам, информирует "Сегодня".

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В частности, он отметил, что "публичное сведение счетов" было ошибкой.

"Мы встретились с г-ном Сытником буквально на днях. После его возвращения из США мы провели обсуждение ситуации и совместно пришли к тому, что было ошибкой публичное сведение счетов. Заявления НАБУ, что им препятствуют и другие вещи, в том числе, и с моей стороны, действительно, не понимают ни украинцы, ни за рубежом. Даже если кто-то из нас и прав, это все равно наносит удар по всей правоохранительной системе", - сказал Луценко.

Также он заявил, что он настаивает на том, что "надо за столом обсуждать проблемы и делать реальные шаги навстречу друг другу".

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"Пока я генпрокурор, я утверждаю, как бывший министр внутренних дел, - НАБУ нужно для борьбы с высокопоставленной преступностью", - сказал Луценко.

Напомним: 29 ноября во время попытки передачи взятки первому заместителю председателя Государственной миграционной службы Дини Пимаховой был задержан "секретный агент" НАБУ.

При этом в НАБУ утверждают, что ГПУ и СБУ незаконно вмешались в их спецоперацию, во время которой пытались выявить участников организованной преступной группировки в ДМС.

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Новости Украины, Артем Сытник, ГПУ, НАБУ, Украина, Юрий Луценко.
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