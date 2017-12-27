Зеркаль заявила о безальтернативности Минского формата

Все страны поддерживают Минский формат, потому что другого формата нет, - заявила Елена Зеркаль в эфире «5 канала».

”Нет другого формата, поэтому все поддерживают Минский формат”, - сказала Зеркаль.

При этом ее спросили, проходят ли поиски более эффективного формата с целью восстановления территориальной целостности Украины.

По ее словам, в этом году более интенсивно работал формат с участием специального представителя Государственного департамента США по делам Украины Курта Волкера и помощника президента РФ Владислава Суркова.

”Вы считаете, что другие форматы будут более успешными, если одна сторона не хочет вообще вести диалог?” - отметила Зеркаль.

”Мы стараемся использовать все форматы на всех площадках, и только так оно работает. Оно не работает в отрыве от остальных. Оно не работает даже в отрыве от остальных вопросов, связанных с внешней политикой и с кризисами, которые происходят в мире, потому что мы не живем в отдельном мире, мы живем в глобальном мире”, - заявила дипломат.

”И Россия является игроком в различных конфликтных зонах. И то, что государственный секретарь США Рекс Тиллерсон на последней министерской конференции сказал, что для них важнейшим вопросам безопасности является вопрос Украины, я считаю, что это большой шаг вперед”, - сказала Зеркаль.

Как сообщалось ранее, недавно посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что после назначения Курта Волкера на должность специального представителя Государственного департамента США по делам Украины вопрос о включении США в ”нормандский формат” на высшем политическом уровне не стоит.