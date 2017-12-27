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Луценко сообщил, о чем говорил с Коломойским

Игорь Коломойский
06:39 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: из открытых источников

Новости Украины: По словам Луценко, он сказал Коломойскому о неприемлемости финансирования "радикального шоу Саакашвили" в центре Киева.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что во время случайной встречи с бизнесменом Игорем Коломойским в Амстердаме в конце ноября высказал ему свое мнение о неприемлемости финансирования дестабилизирующих обстановку политических акций в центре Киева.

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"После тюрьмы у меня теперь каждый год небольшая хирургическая операция. Да, я для этого выехал буквально на два дня в Амстердам. И в центре на цветочном рынке я действительно встретил студента из Украины, было сделано селфи. Ко мне подошел Коломойский, и да, мы общались. Был ли разговор о его бизнесе? Никогда таких разговоров не было, а я общался с ним в своей жизни около полутора десятков раз", - сказал он в интервью украинским телеканалам, показанном во вторник вечером.

"О чем мы говорили? Конечно, анекдот про Путина. Второе – мы поговорили о политической ситуации в столице. Честно скажу, что я намекнул о неприемлемости финансовой поддержки того радикального шоу, которое устроил Саакашвили в центре Киева. Принял ли это во внимание Коломойский или нет – это его дело, я не диктую бизнесу, кого поддерживать", - подчеркнул генпрокурор.

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Ю.Луценко отметил, что в свое время лоббировал назначение И.Коломойского главой Одесской областной государственной администрации. "Потому что тогда это давало очень много ответов: об отсутствии антисемитизма, чем пугали наших западных партнеров, о необходимости консолидации всего бизнеса прифронтовых областей на отпор российским и пророссийским силам. В конце концов, это показывало необходимость сотрудничества бизнеса и новой власти", - пояснил он.

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Новости Украины, Амстердам, Встреча, Игорь Коломойский, Украина, Юрий Луценко.
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