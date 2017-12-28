Выход Великобритании из ЕС не повлияет на военную помощь Украине

Канада и Великобритания не намерены сворачивать свою военную поддержку Украины.

Об этом корреспонденту рассказал министр обороны Канады Харджит Саджан после своего визита в Великобританию.

"Я прекрасно пообщался с государственным секретарем по вопросам обороны Объединенного Королевства относительно поддержки Украины. Мы и в дальнейшем будем координировать наши усилия", - сказал Саджан.

По его словам, выход Великобритании из состава Европейского Союза не уменьшит поддержки Лондоном Украины.

"Мы обсудили пути дальнейшего сотрудничества в поддержке Украины. У меня нет сомнений в продолжении существенной помощи, которую Украине предоставляют Великобритания и Канада", - отметил министр обороны Канады.

Он добавил, что одной из приоритетных задач этого сотрудничества будет реформирование Украины.

"Мы и в дальнейшем согласованно будем работать над расширением возможностей Вооруженных сил Украины и содействием реформ, которые продолжаются в Украине", - подытожил Саджан.

Как известно, Канада и Великобритания отправили в Украину команду военных инструкторов, которые тренируют украинских военных навыкам современного боя.