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Закон с изменениями в Налоговый кодекс передан на подпись Президенту

Налоговый кодекс
19:17 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Андрей Парубий подписал закон с изменениями в Налоговый кодекс и передал его на подпись Президенту.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс (№6776-д) относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 году.

Как сообщается на веб-сайте Верховной Рады, документ передан на подпись Президенту.

Таким образом, в настоящее время на подписи у президента находятся все три закона из бюджетного пакета-2018: помимо указанного закон "О Государственном бюджете Украины на 2018 год" №7000 и закон об изменениях в Бюджетный кодекс №7116, подписанные спикером 22 декабря.

Как сообщалось, закон о госбюджете-2017 и ряд бюджетообразующих законов Президент Петр Порошенко подписал 26 декабря 2016 года.

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Новости Украины, Андрей Парубий, Бюджетный кодекс, Верховная Рада, Закон, Налоговый кодекс.
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