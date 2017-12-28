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Закон с изменениями в Налоговый кодекс передан на подпись Президенту
19:17 Сегодня Телеграф
Фото: Facebook
Новости Украины: Андрей Парубий подписал закон с изменениями в Налоговый кодекс и передал его на подпись Президенту.
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс (№6776-д) относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 году.
Как сообщается на веб-сайте Верховной Рады, документ передан на подпись Президенту.
Таким образом, в настоящее время на подписи у президента находятся все три закона из бюджетного пакета-2018: помимо указанного закон "О Государственном бюджете Украины на 2018 год" №7000 и закон об изменениях в Бюджетный кодекс №7116, подписанные спикером 22 декабря.
Как сообщалось, закон о госбюджете-2017 и ряд бюджетообразующих законов Президент Петр Порошенко подписал 26 декабря 2016 года.
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