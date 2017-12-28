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Шуфричу-младшему объявили приговор

Нестор Шуфрич-младший
19:34 Сегодня Телеграф
pravda.com.ua
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Нестору Шуфричу-младшему объявили приговор за совершенное дорожно-транспортное происшествие.

Нестора Шуфрича-младшего, сбившего в Киеве человека, приговорили к году условного наказания.

Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат пострадавшего Алексея Мельниченко Вячеслав Лысенко.

Он рассказал, что в четверг состоялось последнее заседание в судебном процессе над Шуфричем-младшим.

"Вердикт суда: признать Шуфрича виновным в совершении правонарушения, назначить наказание в виде лишения свободы сроком на три года и освободить от отбывания основного наказания с отсрочкой на один год", - написал он.

"За четыре месяца пострадавший пережил несколько операций, в том числе на головном мозге, прошел реабилитационный курс. Между сторонами было заключено мировое соглашение, в результате которого Алексею выплатили моральный и материальный ущерб в размере одного миллиона гривен. Так совпало, что именно сегодня Алексей оформил договор покупки дома в Херсоне, откуда родом", - сообщил адвокат.

По словам Лысенко, в январе 2018 года Мельниченко сделают имплантацию титановой пластины в череп и "только после восстановления от операции можно будет говорить о возвращении к обычной жизни".

"Все лечение оплачивает обвиняемый", - добавил он.

Лысенко рассказал, что Шуфрич во время суда "повел себя человечно".

"Как представитель потерпевшего на суде я выразил волю Алексея: наказание должно быть минимальным в пределах санкций ст. 75 УК Украины", - написал он.

"Условия, облегчающих вину, обвиняемый выполнил. Наказание, которое он получил, в данной ситуации по закону максимально строгим", - написал адвокат.

Как известно, 26 августа Нестор Шуфрич-младший наехал на мужчину на Bentley своего товарища - рэп-исполнителя Pabl.A, авария произошла в Киеве на улице Шота Руставели. Мужчина сильно пострадал.

Прокуратура сообщила о подозрении сыну народного депутата в нарушении правил дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения.

30 августа Шевченковский райсуд Киева применил меру пресечения в отношении Нестора Шуфрича-младшего в виде личного поручительства отца.

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Новости Украины, Авария, Виновный, ДТП, Нестор Шуфрич-младший, Условный срок.
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