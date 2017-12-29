Президент назвал главное достижение Украины в 2017 году
Новости Украины: Главным достижением 2017-го было введение странами ЕС безвизового режима для украинских граждан.
Украина завершает 2017 год рядом важных достижений и успехов, одним из которых является поддержка мирового сообщества в борьбе за отстаивание независимости, суверенитета и территориальной целостности государства.
Об этом сказал Президент Петр Порошенко во время рабочей поездки в Одесскую область, сообщает его пресс-служба.
"Европейский Союз продемонстрировал единство с нами и продлил санкции против Российской Федерации, несмотря на то, что для них это непростое решение. Решение солидарности с Украиной, поддержки Украины, поддержки нашей большой 45-миллионной нации для них является приоритетом, потому что справедливость и правда с нами. И агрессор должен заплатить свою цену. И к этому решению присоединились США, Япония, Канада, Австралия и большое количество союзников по всему миру", - отметил глава государства.
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По его словам, главным достижением 2017-го было введение странами ЕС безвизового режима для украинских граждан.
"Безвиз, когда украинский паспорт начали уважать. С 11 июня каждый украинец, который получил биометрический паспорт, не стоя в очередях, не оплачивая визовые сборы, не заполняя кучу никому не нужных бумаг, может свободно путешествовать по Европейскому Союзу. Железный занавес российской империи или СССР разрушен", - сказал он.
Не менее значимым, по мнению Президента, является решение о завершении ратификации Соглашения об ассоциации с ЕС.
Порошенко относит к весомым достижениям и продолжение программы децентрализации, по которой бюджеты территориальных громад увеличились в семь раз, расширились их полномочия.
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Кроме того, в 2017-м запущена судебная реформа и начал работу новый Верховный Суд, сформированный по новому, прозрачному принципу. Развивается дорожная инфраструктура по всей Украине - более 300 км дорог построено и капитально отремонтированы.
"Уверен, что сейчас самые тяжелые испытания уже позади. Правительство должно ускорить темпы экономического роста, и Президент сделает несколько важных инициатив по улучшению инвестиционного климата", - отметил он.
Глава государства напомнил, что Украина поднялась со 153-го места в рейтинге Doing Business до 76-го. "Это самый большой прогресс, который продемонстрировала любая страна в любое время", - констатировал он.
В то же время, Петр Порошенко выразил уверенность, что этого не достаточно, и экономика должна подниматься быстро, чтобы была возможной реализация дальнейших реформ.