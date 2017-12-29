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СБУ работает над очищением от агентуры спецслужб РФ

СБУ
07:55 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Твиттер

Новости Украины: Служба безопасности Украины работает над очищением от агентуры российских спецслужб.

Работа по очистке Службы безопасности Украины от агентуры российских спецслужб будет продолжаться. Об этом в интервью телеканалу “Украина” заявил председатель СБУ Василий Грицак.

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“До Революции Достоинства в 2013-2014 годах Россия господствовала в Украине, и много топовых чиновников имели не просто привязанность (в РФ — ред.), ро и российское гражданство. К сожалению, для спецслужб России были созданы максимальные условия для агентурных позиций. Именно поэтому мы задерживаем наших сотрудников, которые должны работать против нашего внешнего врага, и у нас в активе задержаны полковник и подполковник. То есть мы очищаемся и эта работа ведется даже сейчас”, — сказал Грицак.

 

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