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Суд вновь поместил под стражу фигуранта дела 2 мая

Судебный процесс
20:39 Сегодня Телеграф
pravda.com.ua

Новости Украины: Россиянина Евгения Мефедова, который подозревается в организации беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года, Одесский суд арестовал до 18 января.

Приморский районный суд Одессы снова взял под стражу одного из фигурантов уголовного производства по факту событий 2 мая 2014 россиянина Евгения Мефедова.

Об этом сообщил его адвокат Валентин Рыбин в Facebook.

"Евгений Мефедовов отправлен под стражу в СИЗО до 18 января 2018", - написал он.

Судья заявил, что постановление следственного судьи действует до 18 января 2018 года, и добавил, что апелляционную жалобу можно подать в течение пяти дней.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме.

Мефедов был среди 20 антимайдановцев, которых обвиняли в организации и участии в массовых беспорядках, произошедших 2 мая 2014 года в центре Одессы, – но эту группу городской суд Черноморска 18 сентября оправдал.

После оглашения приговора Евгения Мефедова снова задержали, объявив ему новое подозрение - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Мефедову инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины - ст. 110 УК.

14 декабря Приморский районный суд Одессы отменил меру пресечения в виде содержания под стражей россиянину Евгению Мефедову.

"Мера пресечения отменена с целью дальнейшего обмена (Мефедова - ред.) на украинских военнослужащих и других лиц, незаконно находящихся на территории преступных формирований (в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей - ред.)", - отметили в прокуратуре.

Однако позже Рыбин сообщил, что Мефедовов не поехал на обмен.

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Новости Украины, Валентин Рыбин, Евгений Мефедов, Обмен пленными, Одесса, Россиянин.
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