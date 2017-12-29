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Волкер сделал громкое заявление о предоставлении Украине летального оружия

Курт Волкер
20:52 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Курт Волкер подтвердил, что администрация Трампа приняла решение о продаже Украине летального оружия.

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер подтвердил, что администрация президента Дональда Трампа приняла решение о продаже Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракетных комплексов.

Об этом спецпредставитель США сказал в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

"Это решение было принято Администрацией президента США в целом, так что за ним стоят все. И конечно, я всегда стоял на позиции о том, что любая страна имеет право на самозащиту. И в данном случае мы имеем дело с ситуацией, когда Украина сражается на своей территории, чтобы защитить свою территорию и свое население. Они достаточно умело это делают, у них есть свое оборонное производство, но при этом у украинцев есть и нехватка вооружения. Так что я думаю, что для Украины целесообразно как хотеть защитить самих себя, так и искать помощи извне в этом вопросе", - сказал Волкер.

Он добавил, что администрация Трампа сняла ограничения на поставки Украине оружия, введенные администрацией предыдущего президента США Бараком Обамой.

"Что касается Украины, то здесь речь идет об очень узком вопросе — мы имеем страну, которая защищает свою территорию, потери которой составили уже больше десяти тысяч убитыми в этом конфликте, который не прекращается три с половиной года. И это решение стало, на самом деле, снятием ограничений времен администрации Обамы.

Президент Обама в свое время наложил ограничения на оказание помощи Украине со стороны США. У США установлены отношения в области обороны со многими странами, но Украина была, по сути, выделена в отдельную категорию. Так что сейчас сняты ограничения, что позволяет относиться к Украине как к любой другой стране", - объяснил Волкер.

Как сообщалось, украинское правительство неоднократно просило США предоставить переносные противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin. 22 декабря телеканал ABC News со ссылкой на многочисленные источники в Госдепартаменте США сообщил, что президент США Дональд Трамп объявит об одобрении им плана продажи Украине противотанковых ракет. Общая стоимость оборонного пакета составит 47 млн. долларов.

Он будет включать 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок. Вместе с тем в Госдепартаменте заявили, что США предоставят Украине "усиленный оборонный потенциал". Решение является частью усилий США, направленных на помощь Украине в защите ее территориальной целостности, и на то, чтобы «сдержать дальнейшую агрессию».

При этом в Госдепартаменте не уточнили, о каком именно «усиленном оборонном потенциал» идет речь. После появления информации о решении Белого дома предоставить Украине вооружение для защиты от российского вторжения в МИД РФ заявили, что США перешли границу и "разжигают войну".

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Новости Украины, АТО, Госдеп, Донбасс, Курт Волкер, Оружие, США.
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