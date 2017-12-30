Порошенко поддержал мораторий на продажу земли

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в раздел Х "Переходные положения" земельного кодекса Украины, принятом Верховной радой 7 декабря 2017, сообщается на официальном сайте главы государства в субботу.

Закон вступает в силу со следующего дня после его опубликования накануне.

Как отмечает пресс-служба президента Украины, данный документ на 1 год продолжит срок действия моратория на продажу или отчуждение другим способом земель сельскохозяйственного назначения.

Реализация этого закона позволит обеспечить формирование надлежащего нормативно-правового обеспечения функционирования рынка земель сельскохозяйственного назначения.