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Порошенко поддержал мораторий на продажу земли
21:28 Сегодня Телеграф
Фото:pesident.gov.ua
Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко подписал изменения в Земельном кодексе Украины.
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в раздел Х "Переходные положения" земельного кодекса Украины, принятом Верховной радой 7 декабря 2017, сообщается на официальном сайте главы государства в субботу.
Закон вступает в силу со следующего дня после его опубликования накануне.
Как отмечает пресс-служба президента Украины, данный документ на 1 год продолжит срок действия моратория на продажу или отчуждение другим способом земель сельскохозяйственного назначения.
Реализация этого закона позволит обеспечить формирование надлежащего нормативно-правового обеспечения функционирования рынка земель сельскохозяйственного назначения.
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