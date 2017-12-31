Альманах:
Самые важные события в Украине и мире за 2017 год
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: С сегодняшнего дня начинает действовать безвиз с ОАЭ С сегодняшнего дня начинает действовать безвиз с ОАЭ
Новости: Самые громкие и резонансные убийства в Украине за 2017 год Самые громкие и резонансные убийства в Украине за 2017 год
Новости: Карлсен стал чемпионом мира по блицу Карлсен стал чемпионом мира по блицу
Новости: С Новым годом 2018: поздравления в стихах и прозе, новогодние открытки С Новым годом 2018: поздравления в стихах и прозе, новогодние открытки

Корчак номинировали на звание Заслуженного юриста Украины

Наталья Корчак
07:48 Сегодня Телеграф
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Председателя Наталью Корчак и других сотрудников НАБУ номинировали на звание Заслуженного юриста Украины.

НАПК направило правительству ходатайство о награждении почетным званием "Заслуженный юрист Украины" председателя агентства Натальи Корчак и других сотрудников.

Копию данного ходатайства от сентября 2017 опубликовал проект "Марлин", передает Украинская правда.

Кроме Натальи Корчак также наградить предлагается руководителя отдела документооборота НАПК Викторию Башкатову, заместителя руководителя отдела по вопросам защиты обличителей Евгения Богатова, руководителя отдела методологической работы Юлию Зальцберг и заместителя руководителя департамента мониторинга конфликта интересов Ирину Мостовую.

Ходатайство подписал другой член НАПК Александр Серегин.

Как известно, в марте этого года Гройсман призвал Корчак и остальные Назка уйти в отставку. Корчак согласилась оценить работу НАПК на "тройку". За неполный 2017 Председатель агентства заработала один миллион гривен.

Как известно, руководитель департамента финансового контроля НАПК Анна Соломатина обвинила главу НАПК Наталью Корчак в фальсификациях проверок электронных деклараций и злоупотреблении положением.

Также она заявила, что "куратор НАПК" в Администрации президента пытался установить контроль над решениями агентства, а когда Соломатина отказалась, Корчак фактически подчинила ее департамент лояльной к себе человеку. Из-за этого Соломатина написала заявление на увольнение.

В АП отрицают информацию, публично озвученную и переданную в антикоррупционные органы Соломатиной.

Вместе с тем, согласно справки по результатам проверки состояния организации работы в департаменте финансового контроля и мониторинга образа жизни, которая есть в распоряжении УП, НАПК действительно избегало проверок деклараций высших должностных лиц государства.

Национальное антикоррупционное бюро передало материалы дела о возможной коррупции в НАПК в Службу безопасности Украины для дальнейшего расследования.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Заслуженный юрист Украины, НАБУ, Наталья Корчак.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

В СБУ установили причастность РФ к кибератакам Глава Пентагона рассказал о роли военных США в Украине Порошенко подписал госбюджет на 2018 год

Последние новости

Появился эксклюзивный кадр из скандального фильма с участием Джонни Деппа Иноуэ нокаутировал Бойо и защитил титул WBO (Видео) Суд арестовал на два месяца директора Николаевского аэропорта
Сегодня читают
01 Бывший переводчик Гройсмана собирался бежать из Украины
02 СМИ: Китай испытал революционное гиперзвуковое оружие (Видео)
03 С Новым 2018 годом: красивые поздравления, открытки, смс и стихи
04 Что необходимо знать о строительстве жилья в Украине в 2017 году
05 ВВС Австралии стали в боевую готовность из-за российских бомбардировщиков
Новости сегодня
10:55 UFC 219: результаты боев
10:51 Что нельзя готовить на Новый год 2018
10:42 Мораторий на продажу сельскохозяйственных земель: закон уже опубликован
10:26 Сын Зидана покинул "Алавес" и присоединился к "Лозанне"
10:25 За год статус беженца в Польше получили 56 украинцев
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко поддержал мораторий на продажу земли Порошенко поддержал мораторий на продажу земли
Новости: Захват "Укрпочты": нарушитель задержан, все заложники освобождены Захват "Укрпочты": нарушитель задержан, заложники на свободе
Новости: Новый Год 2018: синоптики рассказали о погоде в Украине и Киеве Новый Год 2018: синоптики рассказали о погоде в Украине и Киеве
Новости: Google отметил дудлом Канун Нового года Google отметил дудлом Канун Нового года
Добавить комментарий
0