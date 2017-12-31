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С сегодняшнего дня начинает действовать безвиз с ОАЭ

Украинцы получили безвиз с ОАЭ
08:17 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: arabianbusiness.com

Новости Украины: С сегодняшнего дня для поездок в ОАЭ необходим лишь биометрический паспорт.

31 декабря 2017 года вступил в силу безвизовый режим между Украиной и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ).

По словам министра иностранных дел Павла Климкина, отныне граждане Украины могут путешествовать в ОАЭ без виз сроком до 30 дней с биометрическими паспортами.

Раньше МИД сообщал о проведении переговоров еще с 20 странами о внедрении безвизового режима.

Как сообщалось, 14 декабря МИД рассказал об условиях действия безвизового режима с ОАЭ. В частности, там проинформировали о паспортных требованиях и сроке пребывания граждан Украины в ОАЭ.

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Новости Украины, Безвиз, Безвизовый режим, Биометрический паспорт, МИД, ОАЭ.
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