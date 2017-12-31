Суд арестовал на два месяца директора Николаевского аэропорта

В Николаеве суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога для директора Николаевского аэропорта Михаила Галайко, которого поймали на взятке, передает “Радио Свобода”.

“Заводской районный суд Николаева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога в 2,5 миллиона гривен для директора Николаевского аэропорта Михаила Галайко, задержанного на днях во время передачи неправомерной выгоды голове Николаевской ОГА Алексей Савченко”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что сторона обвинения ходатайствовала о содержании под стражей с возможностью внесения залога в 10 миллионов гривен. А защита просила о мере пресечения не связанной с содержанием под стражей — домашний арест — из-за плохого самочувствия подзащитного.

Будет ли обжаловать прокуратура решение судьи о мере пресечения пока неизвестно.

Как сообщалось, прокуратура задержала директора Николаевского аэропорта на попытке дать взятку.