Альманах:
Самые важные события в Украине и мире за 2017 год
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: С сегодняшнего дня начинает действовать безвиз с ОАЭ С сегодняшнего дня начинает действовать безвиз с ОАЭ
Новости: Самые громкие и резонансные убийства в Украине за 2017 год Самые громкие и резонансные убийства в Украине за 2017 год
Новости: Карлсен стал чемпионом мира по блицу Карлсен стал чемпионом мира по блицу
Новости: С Новым годом 2018: поздравления в стихах и прозе, новогодние открытки С Новым годом 2018: поздравления в стихах и прозе, новогодние открытки

Суд арестовал на два месяца директора Николаевского аэропорта

Арест
09:02 Сегодня Телеграф
УНН
Фото из открытых источников

Новости Украины: Михаил Галайко будет содержаться под стражей два месяца с возможностью внесения залога.

В Николаеве суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога для директора Николаевского аэропорта Михаила Галайко, которого поймали на взятке, передает “Радио Свобода”.

“Заводской районный суд Николаева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога в 2,5 миллиона гривен для директора Николаевского аэропорта Михаила Галайко, задержанного на днях во время передачи неправомерной выгоды голове Николаевской ОГА Алексей Савченко”, — говорится в сообщении.

В Николаеве на крупной взятке "погорел" директор аэропорта

Отмечено, что сторона обвинения ходатайствовала о содержании под стражей с возможностью внесения залога в 10 миллионов гривен. А защита просила о мере пресечения не связанной с содержанием под стражей — домашний арест — из-за плохого самочувствия подзащитного.

Будет ли обжаловать прокуратура решение судьи о мере пресечения пока неизвестно.

Как сообщалось, прокуратура задержала директора Николаевского аэропорта на попытке дать взятку.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Арест, Взятка, Коррупция, Михаил Галайко, Николаев, Суд.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Нардеп Розенблат поделился своими планами на новогодние праздники В СБУ установили причастность РФ к кибератакам Глава Пентагона рассказал о роли военных США в Украине

Последние новости

Десерт на Новый год: зимний чизкейк с мандаринами Появился эксклюзивный кадр из скандального фильма с участием Джонни Деппа Иноуэ нокаутировал Бойо и защитил титул WBO (Видео)
Сегодня читают
01 Бывший переводчик Гройсмана собирался бежать из Украины
02 СМИ: Китай испытал революционное гиперзвуковое оружие (Видео)
03 С Новым 2018 годом: красивые поздравления, открытки, смс и стихи
04 Что необходимо знать о строительстве жилья в Украине в 2017 году
05 ВВС Австралии стали в боевую готовность из-за российских бомбардировщиков
Новости сегодня
10:57 Возле Афин произошло землетрясение
10:55 UFC 219: результаты боев
10:51 Что нельзя готовить на Новый год 2018
10:42 Мораторий на продажу сельскохозяйственных земель: закон уже опубликован
10:26 Сын Зидана покинул "Алавес" и присоединился к "Лозанне"
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко поддержал мораторий на продажу земли Порошенко поддержал мораторий на продажу земли
Новости: Захват "Укрпочты": нарушитель задержан, все заложники освобождены Захват "Укрпочты": нарушитель задержан, заложники на свободе
Новости: Новый Год 2018: синоптики рассказали о погоде в Украине и Киеве Новый Год 2018: синоптики рассказали о погоде в Украине и Киеве
Новости: Google отметил дудлом Канун Нового года Google отметил дудлом Канун Нового года
Добавить комментарий
0