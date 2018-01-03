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Консул: В Польше нет десятков тысяч беженцев из Украины

Польша - Украина
09:39 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости Украины: Заявления польской власти о десятках тысяч беженцев из Украины является оправданием Варшавы перед ЕС.

Посольство Украины в Варшаве отрицает заявление польского премьер-министра Матеуша Моравецкого о десятках тысяч украинских беженцев в Польше.

Об этом говорится в комментарии руководителя консульского отделения Посольства Украины в Польше Светланы Крысы телеканалу "112 Украина".

По ее словам, по сравнению с предыдущими годами количество украинских беженцев в Польше или желающих получить международную защиту уменьшилась, а цифра, озвученная главой польского Кабмина, не соответствует действительности.

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"Теме реального количества беженцев из Украины в Польше мы уделяем внимание не впервые, потому что этот вопрос также поднимал премьер-министр Беата Шидло, теперь и Моравецкий, они называют число беженцев с Украины высоким, хотя на самом деле, согласно официальной информации управления по вопросам иностранцев Польши, в течение января-ноября 2017 года в это управление обратились лишь 625 граждан Украины с просьбой предоставить им международную защиту. По сравнению с предыдущими годами, если мы возьмем 2014 год, то это количество уменьшилось в 4 раза, а по сравнению с 2016 годом - вдвое. Вообще 21% граждан Украины попросил статуса беженца в 2017 году от общего количества иностранных граждан, которые обращаются за международной защитой", - заявила она.

Дипломат отметила, что украинские граждане переезжают в Польшу и другие страны Евросоюза с целью трудоустройства.

"Наши граждане, которые прибывают в страны ЕС и, в частности, на территорию Польши, мы расцениваем и другие страны в качестве трудовых мигрантов. Это прежде всего люди, которые приезжают с целью трудоустройства, обучения, поэтому сказать, что эти все лица - беженцы, нет никакого морального права", - заявила консул.

Она добавила, что заявления польских властей о десятках тысяч беженцев из Украины является оправданием Варшавой перед Евросоюзом в связи с нежеланием соблюдать ее миграционную политику.

"Я думаю, что это внутренняя политика, это политика опасения того, что мигранты из других стран миграционного риска не были здесь приняты. Украинцев в коем случае нельзя расценивать как разменную монету в этом. Это чисто политический вопрос, политический аспект и оправдание Республики Польша перед другими странами ЕС в том, чтобы не принимать мигрантов из других стран миграционного риска", - констатировала украинский консул.

Как сообщалось, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что власти страны якобы приняли "несколько десятков, а возможно, сотен тысяч беженцев из Украины".

Ряд стран Восточной Европы заявили о нежелании открыть свои границы для мигрантов. В частности, в правительстве Польши добавили, что облегчают напряженность на восточном фланге Европейского Союза, принимая "много беженцев" из Украины.

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Новости Украины, Беженцы, Матеуш Моравецкий, Польша, Светлана Крыса.
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