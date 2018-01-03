Украина и Германия не сошлись во мнении об оружии из США

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что решение США о предоставлении Украине летальной оружия не может использоваться как аргумент для "повышения температуры" конфликта.

Об этом он заявил на совместном брифинге в Киеве с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем, сообщает корреспондент.

"Это оружие (предоставленное США. - Ред.) может и будет использоваться в случае провокаций со стороны России и поддерживаемых ею террористов. Но оно не используется в атакующих действиях, поэтому решение о его предоставлении не может использоваться как аргумент, способствующий повышению температуры конфликта", - подчеркнул Климкин.

Он добавил, что Украина не исключает дальнейшей военной эскалации конфликта на Донбассе со стороны России, поскольку то, что РФ делает сейчас - это сознательная тактика постоянной контролируемой эскалации.

В свою очередь, Зигмар Габриэль отметил, что может понять позицию украинского правительства, но, по его мнению, на Донбассе и так много оружия.

Он отметил, что в Германии довольно скептически относятся к тому, что поставки оружия может помочь в урегулировании конфликта.

"Но мы достаточно удалены от этого конфликта и находимся, как страна, в определенной безопасности. Конечно, Украина с точки зрения обороны рассматривает это иначе", - отметил Габриэль.

Как сообщалось, в декабре 2017 года Государственный департамент США одобрил поставки летального оружия Украине.