Поездка глав МИД Украины и Германии на Донбасс отменена
Новости Украины: Поездка глав МИД Украины и Германии на Донбасс 4 января отменена из-за непогоды, министры планируют посетить этот регион до конца месяца.
Министры иностранных дел Украины и ФРГ Павел Климкин и Зигмар Габриэль не смогли посетить линию разграничения на Донбассе в четверг из-за погодных условий.
"Погодные условия не позволили посетить линию разграничения, но не помешали продуктивному общению с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем. Планируем осуществить совместную поездку на Донбасс позднее в этом месяце", - написал глава МИД Украины в Твиттере в четверг утром.
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Ранее в микроблоге МИД Украины в Твиттере были размещены фотографии двух министров и посла ФРГ в Украине Эрнста Райхеля в салоне самолета и подпись "Павел Климкин брифингует своего немецкого коллегу Зигмара Габриэля перед отлетом на Донбасс". Позднее МИД сообщил, что главы МИД находятся в городе Днепр, где П.Климкин информирует своего коллегу о ситуации на Донбассе.
Как сообщалось, З.Габриэль 4 января планировал вместе с украинским коллегой направиться к линии соприкосновения вблизи Мариуполя (Донецкая обл.). Накануне министры провели встречу и дали пресс-конференцию в Киеве.