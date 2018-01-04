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Минюст анонсировал новые переговоры по обмену заложников

Возвращение заложников
11:11 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: 5 января, состоится встреча, посвященная новому этапу обмена удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками "Л/ДНР".

В пятницу, 5 января, запланированы встреча, посвященная новому этапу обмена удерживаемыми лицами между Украиной и незаконными вооруженными формированиями, сообщил заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов.

"На 5-е число Геращенко (первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко - ред.) назначила очередную встречу всех, кто причастен к этому процессу, будет обсуждаться новый процесс возможной передачи и будут готовиться документы", - сказал он в эфире телеканала "112. Украина".

"Это очень большая работа и большой процесс, в который вовлечены много как государственных учреждений, так и общественных учреждений, которые принимают участие во всей этой работе", - отметил замглавы ведомства.

Как сообщалось, в ходе проведенного 27 декабря обмена между Украиной и ОРДЛО были освобождены 74 незаконно удерживаемых украинца. Другой стороне были переданы 233 лица. Это самый крупный обмен удерживаемых лиц между сторонами с 2015 года.

Президент Украины Петр Порошенко поручил представителям Киева в Трехсторонней контактной группе немедленно организовать переговоры относительно обмена украинских заложников, остающихся в плену боевиков, и уже 10 января состоится их новый раунд.

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Новости Украины, Денис Чернышов, Донбасс, Ирина Геращенко, Минюста Украины, Обмен заложников, ОРДЛО.
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