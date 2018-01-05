Бывшему "министру здравоохранения" Крыма изберут меру пресечения 8 января

Суд изберет меру пресечения бывшему "министру здравоохранения" аннексированного Крыма Петру Михальчевскому 8 января в Херсоне. Об этом в эксклюзивном комментарии телеканалу "112 Украина" сообщила пресс-секретарь прокуратуры АР Крым Татьяна Тихончик.

"Он пока не задержан, но 8 января суд будет решать касательно избрания ему меры пресечения", – сказала она.

По ее словам, Михальчевский сегодня явился в прокуратуру со своим адвокатом. Там он ознакомился с подозрением и подписал его.

Прокуратура сейчас решает вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Михальчевскиому инкриминируется государственная измена (ст. 111 УК). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

"Ему также было сообщено, что он не имеет права покидать пределы Украины, в случае попытки это сделать - он будет задержан. Поэтому он в любом случае не сможет избежать ответственности", – сообщила Тихончик.

Напомним, 5 января стало известно, что в Киеве СБУ обнаружила бывшего "министра здравоохранения" аннексированного Крыма Петра Михальчевского.

В его временном помещении в столице провели санкционированный обыск. Оперативники спецслужбы изъяли паспорт гражданина РФ, "служебное удостоверение" за подписью Аксенова и другие документы, подтверждающие его сотрудничество с оккупационными властями.