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Тиллерсон: Украина остается краеугольным камнем в отношениях США с РФ

Рекс Тиллерсон
22:12 Сб, 6 Январь 2018 Телеграф
Укринформ

Новости Украины: Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Украина остается краеугольным камнем в отношениях США и России.

В отношениях Соединенных Штатов Америки и России краеугольным камнем остается Украина. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, сообщает CNN.

"Мы должны быть очень открытыми и откровенными друг с другом, и я думаю, что министр иностранных дел Лавров также пытается улучшить эти отношения, как и я, это сложные вопросы, и мы дали понять, что краеугольным камнем на самом деле является Украина", - сказал он.

По словам Тиллерсона, прошлый год был тяжелым для отношений между РФ и США, однако он убежден, что страны смогут справиться с проблемами.

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Как сообщалось, в ноябре во время выступления в Центре Уилсона на тему союза США и Европы Тиллерсон подчеркнул, что санкции против России будут продолжать действовать, пока не будет восстановлен суверенитет и территориальная целостность Украины.

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Новости Украины, Госсекретарь США, Краеугольный камень, Отношения США и РФ, Рекс Тиллерсон, Украина.
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