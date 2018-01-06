Чубаров: Вернем Крым благодаря любви к своей земле, культуре, языку и традициям

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров поздравил всех, кто празднует 7 января Рождество и выразил уверенность в том, что Крым будет освобожден от российских оккупантов. Об этом говорится в обращении, которое Чубаров обнародовал на своей странице в Facebook.

"Унаследованная нами вера предков, любовь каждого из нас к своей земле, культуре, языку и традициям - самые важные факторы сохранения и укрепления независимого украинского государства", - отметил глава Меджлиса.

"Благодаря этим качествам мы обязательно освободим Крым от российских оккупантов и восстановим территориальную целостность Украины", - добавил Чубаров.