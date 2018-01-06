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Чубаров: Вернем Крым благодаря любви к своей земле, культуре, языку и традициям
22:40 Сегодня Телеграф
Фото: Фейсбук
Новости Украины: Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров поздравил с Рождеством и выразил уверенность в том, что Крым освободят от российских оккупантов.
Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров поздравил всех, кто празднует 7 января Рождество и выразил уверенность в том, что Крым будет освобожден от российских оккупантов. Об этом говорится в обращении, которое Чубаров обнародовал на своей странице в Facebook.
"Унаследованная нами вера предков, любовь каждого из нас к своей земле, культуре, языку и традициям - самые важные факторы сохранения и укрепления независимого украинского государства", - отметил глава Меджлиса.
Рождественское поздравление Президента Украины Порошенко
"Благодаря этим качествам мы обязательно освободим Крым от российских оккупантов и восстановим территориальную целостность Украины", - добавил Чубаров.
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