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Чубаров: Вернем Крым благодаря любви к своей земле, культуре, языку и традициям

Рефат Чубаров
22:40 Сегодня Телеграф
www.pravda.com.ua
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров поздравил с Рождеством и выразил уверенность в том, что Крым освободят от российских оккупантов.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров поздравил всех, кто празднует 7 января Рождество и выразил уверенность в том, что Крым будет освобожден от российских оккупантов. Об этом говорится в обращении, которое Чубаров обнародовал на своей странице в Facebook.

"Унаследованная нами вера предков, любовь каждого из нас к своей земле, культуре, языку и традициям - самые важные факторы сохранения и укрепления независимого украинского государства", - отметил глава Меджлиса.

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"Благодаря этим качествам мы обязательно освободим Крым от российских оккупантов и восстановим территориальную целостность Украины", - добавил Чубаров.

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Новости Украины, Возвращение Крыма, Глава Меджлиза крымскотатарского народа, Рефат Чубаров, Рождество.
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