За подрыв безопасности Украины в течении прошлого года осудили 51 человека

В первом полугодии 2017 года в Украине осудили 51 человека по обвинению в совершении преступлений против основ национальной безопасности Украины. Об этом сообщает Государственная судебная администрация Украины.

Отмечается, что по статьям 109 – 114.1 Уголовного кодекса Украины, предусматривающим состав преступления против основ национальной безопасности, осужден 51 человек, трое получили оправдательный приговор.

Всего в первом полугодии в украинских судах было 264 производства по таким статьям в отношении 435 лиц, за шесть месяцев рассмотрели 71 дело.

Тем временем по материалам военной контрразведки СБУ, в 2017 году осуждены десять человек за преступления против основ национальной безопасности и сорок три человека за противоправную деятельность террористического характера.