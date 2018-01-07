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За подрыв безопасности Украины в течении прошлого года осудили 51 человека

Правосудие
22:15 Вс, 7 Январь 2018 Телеграф
https://112.ua
Фото: ZN.ua

Новости Украины: За 2017 год в Украине осудили 51 человека за преступления против национальной безопасности.

В первом полугодии 2017 года в Украине осудили 51 человека по обвинению в совершении преступлений против основ национальной безопасности Украины. Об этом сообщает Государственная судебная администрация Украины.

Отмечается, что по статьям 109 – 114.1 Уголовного кодекса Украины, предусматривающим состав преступления против основ национальной безопасности, осужден 51 человек, трое получили оправдательный приговор.

Всего в первом полугодии в украинских судах было 264 производства по таким статьям в отношении 435 лиц, за шесть месяцев рассмотрели 71 дело.

Тем временем по материалам военной контрразведки СБУ, в 2017 году осуждены десять человек за преступления против основ национальной безопасности и сорок три человека за противоправную деятельность террористического характера.

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Новости Украины, нацбезопасность, Петр Порошенко, Преступления, Суд, Судопроизводство.
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