Посол в ООН разъяснил позицию Украины по Иерусалиму

Вынесение резолюции по Иерусалиму на Генассамблею ООН только способствовало обострению напряженности вокруг статуса города, поэтому Украина за нее не голосовала.

Об этом сказал посол Украины в ООН Владимир Ельченко в интервью.

"Конечно, мы не могли игнорировать мнение США. Но речь идет не о том факте, что американцы угрожают прекратить помощь, а о том, что эта страна фактически на 100% поддерживает нас в ООН, в Совете безопасности, вообще в мире. То есть мы услышали просьбу этой страны, услышали постпреда США Никки Хейли, когда она изложила свои аргументы с просьбой понять их и, если это возможно, не поддерживать резолюцию", – сказал Ельченко.

Он заверил, что никакого давления ни на него, ни на МИД, ни на президента Украины в этом вопросе не было.

"Я с Никки Хейли общался по 10 раз в день, пока мы работали в Совете безопасности, и ни разу не было ни угроз, ни давления. Наш мотив был другим: речь идет не о сути вопроса, а о том, где он рассматривается. Для этих вопросов есть Совет безопасности ООН, а не Генассамблея", – сказал посол.

Ельченко отметил, что Украина разъяснила свою позицию Израиля, ведь ситуация близко связана с Крымом.

"Мы не можем в одном случае стоять на стороне международного права, а в другом – нет, только потому, что это касается не нас. Мы руководствуемся этим подходом во всех принципиальных вопросах. Поэтому я думаю, что этот спор снят с повестки дня", – сказал он.

Напомним, в конце декабря Генассамблея ООН голосовала за резолюцию, отвергающую признание Соединенными Штатами Иерусалима столицей Израиля. Документ поддержали 128 государств.

Перед голосованием президент США Дональд Трамп пригрозил, что Вашингтон может уменьшить финансовую помощь тем странам, которые проголосуют за эту резолюцию.