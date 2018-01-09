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Реформы здравоохранения, образования и таможни: Саенко назвал вызовы для правительства

Министр Кабинета министров Александр Саенко
10:59 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Александр Саенко назвал основные вызовы для правительства в 2018 году.

Вызовами для правительства в 2018 году станут продолжение реформы систем здравоохранения, образования и таможни.

Такое мнение высказал министр Кабинета министров Александр Саенко, сообщает Правительственный портал.

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"Вызовом для правительства в 2018 году будет продолжение внедрения реформы системы здравоохранения, где мы уже приняли большой пакет нормативно-правовых актов, а также реформа образования, в рамках которой Премьер-министр инициировал современное оснащение младших классов школы, чтобы дети получали лучшие возможности для обучения. Кроме того, мы предложили реформу профессионально-технического образования, а также социального обеспечения учителей, включая повышение социальных стандартов", - сказал Саенко.

Он отметил, что Кабмин продолжит и реформу таможни. "Мы хотим укомплектовать наши границы оборудованием, которое будет анализировать грузы в автоматическом режиме. Это масштабная инициатива по борьбе с контрабандой", - подчеркнул Саенко.

Министр отметил, что одна из задач Офиса реформ КМУ, который он возглавляет - это сопровождение инициатив Премьер-министра Владимира Гройсмана в рамках ключевых реформ.

Саенко напомнил, что в 2017 году Гройсман инициировал ряд ключевых реформ и инициатив - реформу системы здравоохранения и программу "Доступные лекарства", реформу образования, программу энергоэффективности, в рамках которой был создан соответствующий фонд, пенсионная реформа и повышение минимальной зарплаты, налоговая реформа, включая электронное возвращение НДС, улучшение бизнес-климата, строительство дорог, продолжение реформы децентрализации.

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Новости Украины, Александр Саенко, Кабмин, Министр Кабинета министров, Правительство, Украина.
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