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Порошенко провел встречу с представителями Украины в ТКГ

Порошенко провел встречу с представителями Украины в ТКГ
00:07 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Обсуждались результаты деятельности Трехсторонней контактной группе в прошлом году и определялись приоритеты на 2018 год.

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с представителями Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) и ее рабочих подгруппах. 

"Были обсуждены результаты деятельности ТКГ в прошлом году и определены приоритеты и задачи на 2018 год", – говорится в сообщении на сайте президента Украины в среду вечером.

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Также отмечается, что глава государства поблагодарил представителей официального Киева в ТКГ за четкое отстаивание национальных интересов и профессиональную и самоотверженную работу ради восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

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Новости Украины, Минские соглашения, Петр Порошенко, ТКГ, Украина.
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