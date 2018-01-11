РФ не будет направлять делегацию на январскую сессию ПАСЕ

Россия не будет направлять свою делегацию на январскую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, курирующий в нижней палате парламента РФ международную деятельность, сообщает ТАСС.

"РФ не будет представлять свою делегацию в Парламентской ассамблее Совета Европы в январе в связи с тем, что существенное условие нашей там работы, а именно гарантии недискриминации прав национальных делегаций, не было внесено в регламент этой организации", - сказал Толстой.

Он добавил, что РФ продолжит проводить консультации с ПАСЕ по этому вопросу.

Как известно, Россия была лишена права голоса в ПАСЕ в апреле 2014 года после оккупации Крыма и начала военных действий на Донбассе.

Зимняя сессия ассамблеи будет проходить 22-26 января во французском Страсбурге.