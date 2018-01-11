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РФ не будет направлять делегацию на январскую сессию ПАСЕ

ПАСЕ
11:10 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости Украины: Вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой заявил, что Россия не планирует направлять свою делегацию на январскую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Россия не будет направлять свою делегацию на январскую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, курирующий в нижней палате парламента РФ международную деятельность, сообщает ТАСС.

"РФ не будет представлять свою делегацию в Парламентской ассамблее Совета Европы в январе в связи с тем, что существенное условие нашей там работы, а именно гарантии недискриминации прав национальных делегаций, не было внесено в регламент этой организации", - сказал Толстой.

Он добавил, что РФ продолжит проводить консультации с ПАСЕ по этому вопросу.

ПАСЕ рассмотрит проект резолюции по ситуации на востоке Украины и в Крыму

Как известно, Россия была лишена права голоса в ПАСЕ в апреле 2014 года после оккупации Крыма и начала военных действий на Донбассе.

Зимняя сессия ассамблеи будет проходить 22-26 января во французском Страсбурге.

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Новости Украины, Заседание ПАСЕ, Российская делегация, РФ не будет направлять.
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